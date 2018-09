Trump vai visitar zonas atingidas pelo furacão Florence que já causou sete mortos

Wilmington, Carolina do Norte

"Está previsto que o Presidente se desloque às zonas atingidas pela tempestade entre o início e meados da próxima semana, assim que esteja garantido que a sua viagem não vai atrapalhar nenhum esforço de resgate ou recuperação", disse Sarah Sanders, porta-voz do chefe de Estado norte-americano, através de um comunicado, sem adiantar mais detalhes.

O anúncio da visita surgiu depois de o furacão ter tocado terra no estado da Carolina do Norte, onde se registaram pelo menos sete mortos, entre os quais uma mulher e um bebé, de acordo com o jornal USA Today, que adianta ainda que na Carolina do Norte, cerca de 900 mil habitações ficaram sem energia durante a noite.

Apesar de estar a perder a intensidade, o Centro Nacional de Furacões avisa que Florence deverá continuar a provocar "enchentes catastróficas e significantes subidas das águas dos rios".

Quedas de árvores provocam vítimas

A polícia local de Wilmington, localidade próxima do ponto em que o Florence atingiu terra, como furacão de categoria 1 e com ventos de cerca de 150 quilómetros/hora, informou através da rede social Twitter que uma mulher e o seu bebé morreram na sequência da queda de uma árvore sobre a sua casa, enquanto o pai foi levado para o hospital devido a ferimentos.

O diretor do departamento de emergências do condado de Pender, Tom Collins, descreveu, por outro lado, que uma mulher sofreu um ataque de coração, mas a equipa médica não conseguiu chegar a tempo para a socorrer devido às árvores caídas que encontraram no caminho.

A quarta vítima mortal é um idoso de 78 anos que faleceu quando tentava ligar uma ficha a um gerador elétrico, no condado de Leonoir, informou o gabinete do governador da Carolina do Norte, Roy Cooper, em comunicado.

Os meios locais indicaram também que, neste condado, apareceu morto um homem de 77 anos, junto à sua moradia, em Kinston, que poderá ter sido derrubado pelos ventos fortes quando saiu para ver como estavam os seus cães de caça.

Além destas, segundo o USA Today, mais duas pessoas morreram também em Harkers Island em incidentes relacionados com a tempestade mas autoridades não forneceram ainda mais detalhes.

De furacão a tempestade

A tempestade tocou terra à primeira hora de hoje em Wrightsville Beach, a escassos quilómetros de Wilmington, que desde a madrugada sofreu os embates do vento e chuvas fortes.

Entretanto, o Florence converteu-se em tempestade tropical, quando a intensidade do vento baixou para 110 quilómetros/hora, anunciou o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla inglesa), no seu boletim das 17:00 locais (22:00 em Lisboa). O Florence continua assim a debilitar-se, com uma deslocação ainda mais lenta em direção a oeste, a seis quilómetros/hora.

O sistema situava-se a essa hora a 75 quilómetros a oeste-sudoeste da localidade de Wilmington (Carolina do Norte) e a 45 quilómetros a nordesde de Myrtle Beach, em Carolina do Sul.