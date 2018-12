Trump anuncia derrota do Estado Islâmico e retirada de tropas da Síria

Trump desmente ter discutido assassinato do presidente da Síria

O presidente dos Estados Unidos vai avançar em breve com a retirada total das tropas norte-americanas da Síria. Donald Trump publicou um twitt afirmando que as tropas americanas derrotaram o ISIS (o auto-denominado Estado Islâmico), e que deixa de haver motivos para manter a força militar naquele país.

No Twitter, Trump diz explicitamente que derrotar o ISIS era "a sua única razão" para manter a sua força, que ascende a mais de dois mil militares.

A decisão confirma o que Trump já tinha anunciado em abril. "Quero sair. Quero trazer as nossas tropas de volta para casa. Quero começar a reconstruir a nossa nação. A nossa principal missão era livrar o Mundo do Estado Islâmico [ISIS, na sigla de língua inglesa] ", disse na altura. "Quase concluímos essa tarefa e tomaremos uma decisão muito rapidamente, em coordenação com os outros, sobre o que faremos", sublinhou ainda Trump durante uma entrevista coletiva na Casa Branca, ao lado de líderes dos países bálticos.

Os EUA têm mais de 2000 militares no leste da Síria que trabalham com milícias locais para enfrentar o grupo extremista. Uma operação dispendiosa. Segundo o presidente americano os EUA gastaram 7 triliões de dólares (6,1 biliões de euros) no Oriente Médio.

Há dias o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, tinha avisado que isso iria acontecer. "O presidente dos EUA Donald Trump planeia retirar [as tropas] da Síria", disse Mevlut Cavusoglu.

Os EUA lideram uma coligação com mais de 70 países que opera na Síria e no Iraque contra os grupos terroristas. Os ataques da coalizão na Síria não são autorizados pelo governo do presidente sírio Bashar Assad ou pelo Conselho de Segurança da ONU.