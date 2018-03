Pub

Departamento da Defesa organiza o evento em novembro, no Dia dos Veteranos

A parada militar pedida por Donald Trump depois de ter visto as comemorações do Dia da Bastilha, em Paris, vai mesmo realizar-se, a 11 de novembro, no Dia dos Veteranos, segundo um memorando divulgado esta sexta-feira pelo Pentágono.

O evento não contará, no entanto, com a participação de tanques de guerra, para minimizar os danos no pavimento das ruas de Washington, noticia a Reuters, que teve acesso ao documento.

A ideia de uma parada militar na capital americana foi avançada no mês passado pelo Presidente dos EUA e o memorando agora divulgado estabelece um conjunto de critérios para que seja realizada.

A parada irá percorrer as ruas entre a Casa Branca e o Capitólio e contará com uma "importante componente aérea na fase final", segundo o documento.

"Incluem-se veículos de rodas apenas, não haverá tanques" movidos com 'lagartas', pois "deve ter-se em consideração um mínimo de danos para as infraestruturas" da cidade, prossegue o Pentágono.

A questão do custo total da iniciativa não é abordada no documento, mas a própria Casa Branca referiu que terá um custo de 30 milhões de dólares.

Ao contrário do que acontece em países como França, Rússia ou Coreia do Norte, este tipo de eventos são raros em Washington. O mais recente ocorreu em 1991 quando milhares de tropas marcharam pelas ruas da capital em celebração da libertação do Kuwait da ocupação das forças iraquianas de Saddam Hussein. Na altura, participaram tanques.