Trump tweeta sobre o Fake Dossier enquanto a América rende homenagem a McCain

McCain: carta de despedida com recado a Trump e elogio a Obama

Enquanto a América rende homenagem a John McCain, com os ex-presidentes Barack Obama e George W. Bush a discursarem no seu funeral, o atual chefe do Estado norte-americano, Donald Trump, passou a manhã a escrever tweets sobre outros assuntos. Nomeadamente sobre a investigação à alegada interferência russa nas eleições presidenciais de 2016, que classificou, num dos posts, como Fake Dossier.

"O que têm é um Fake Dossier, reunido por Steele, pago pela equipa de Clinton para terem informações sobre Trump. O Dossier é Fake, nada do que está nele foi verificado. Depois é filtrado para o sistema judicial americano com o objetivo de espiar o opositor político de Barack Obama e Hillary Clinton", escreveu o presidente republicano, num dos seis tweets que escreveu este sábado.

NA NAFTA e o Canadá foram outros dos temas em destaque nas publicações do líder dos EUA no Twitter. "...Lembrem-se, a NAFTA é um dos PIORES acordos comerciais alguma vez feitos. Os EUA perderam milhares de negócios e milhões de empregos. Nós somos de longe melhor fora da NAFTA - nunca deveria ter sido assinado. Nem o IVA foi acautelado. Ou fazemos um novo acordo ou vamos para o pré-NAFTA!"

A família de McCain, que era um duro crítico das atitudes e das decisões de Trump, deixou claro que o senador do Arizona não queria o atual presidente no seu funeral. Apesar de serem ambos republicanos. No entanto, a sua filha, o seu genro e o seu conselheiro de Segurança Nacional, respetivamente Ivanka Trump, Jared Kusher e John Bolton, estiveram presentes nas cerimónias fúnebres.

O corpo de McCain, herói da guerra do Vietname (onde chegou a estar preso), esteve em câmara ardente no Capitólio, em Washington, tendo depois sido transportado para a Catedral Nacional de Washington.

Nas cerimónias fúnebres de McCain estiveram também outras figuras como o apresentador de televisão Jay Leno e os ex-secretários de Estado dos EUA Madeleine Albright e John Kerry. McCain, que sofria de um grave cancro no cérebro, morreu aos 81 anos no dia 25 de agosto, quatro dias antes de fazer 82 anos.