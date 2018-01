Este é o segundo discurso de Trump diante de ambas as câmaras do Congresso. O primeiro foi em fevereiro de 2017. Mas é o seu primeiro Estado da União

Recebido por um forte aplauso, Trump lança um apelo à união entre democratas e republicanos no seu primeiro discurso do Estado da União.

Trump começou o seu primeiro Estado da União por apelar ao fim das divisões entre democratas e republicanos. "Hoje apelo a que ponhamos de parte as nossas diferenças", lançou. Antes de descrever as conquistas da economia americana. "O estado da nossa união é forte", garantiu, antes de elogiar os "maiores cortes nos impostos da história americana". Destacando os 2,4 milhões de empregos novos criados, que explicam um desemprego - nos 4,1%, ao nível mais baixo dos últimos "45 anos", o presidente americano afirmou-se ", muito orgulhoso"

Apresentado por Paul Ryan, o presidente da Câmara dos Representantes, Donald Trump começa por lembrar que há um ano, quando ali discursou pela primeira vez, a "maré de otimismo" já tinha começado. Passados 12 meses, diz, fizeram-se "muitos progressos" para "tornar a América Grande outra vez. Para todos os americanos".

Mantendo a ideia de união, Trump garantiu que "não há melhor momento para começar a viver o sonho americano". Apelando a "todos os cidadãos que me estão a ver em casa hoje. Não importa onde estão ou de onde vieram", o presidente pediu que "se acreditam na América, então podem sonhar com qualquer coisa, podem ser o que quiserem e, juntos, podemos conseguir tudo".

E a sua primeira homenagem vai para membros das equipas de emergência que trabalharam na resposta aos furacões Harvey e Maria e aos fogos na Califórnia e que convidou para estarem presentes esta noite no Congresso, em Washington DC, para assistirem ao seu primeiro discurso do Estado da União. Trump não esquece também o soldador Steve Staub, do Ohio, que dá como exemplo dos benefícios da sua reforma dos impostos - a grande vitória do seu primeiro mandato.

A sala estava cheia à espera da chegada do presidente. A primeira-dama, Melania Trump também foi aplaudida à chegada, tal como os membros da Administração e quatro dos nove juízes do Supremo.

A primeira-dama, Melania Trump, foi a primeira a seguir para o Capitólio, onde vai assistir ao discurso do marido na companhia dos convidados da Casa Branca: um soldador do Ohio que terá beneficiado da reforma dos impostos aprovada em 2017, veteranos do exército e os pais das crianças mortas por um gangue de El Salvador. Os democratas, cuja resposta ao discurso do presidente será feita pelo congressista Joe Kennedy, representante do Massachusetts e sobrinho-neto do presidente Kennedy, também levam convidados. Desde uma sargento que mudou de sexo até dreamers e vítimas de assédio sexual.

Ao viajarem separados para o Capitólio a partir da Casa Branca, Trump e Melania estão a quebrar uma tradição. Segundo o gabinete da primeira-dama, foi uma forma de "honrar os convidados, uns verdadeiros heróis". O presidente saiu da Casa Branca mais de meia hora depois da mulher, tendo entrado no carro com uma resma de papéis na mão.

Durante a semana, Trump foi praticando o discurso na Sala dos Mapas na Casa Branca e, segundo a porta-voz Sarah Huckabee Sanders, foi fazendo pequenas mudanças para incluir um apelo aos democratas em assuntos como a imigração.

Este deverá ser um dos temas principais do Estado da União. Trump dirigiu-se às duas câmaras do Congresso apenas uma vez, a 28 de fevereiro de 2017. Mas por ter tomado posse pouco mais de um mês anos esse discurso não foi oficialmente um Estado da União.

Veja aqui o discurso de 2017:

Agora é com uma popularidade nos 36%, uma guerra aberta com o FBI e uma investigação às alegadas ingerências russas nas presidenciais de 2016 a apertar cada vez mais o cerco à sua Administração e a si próprio que Trump se dirige à nação - e ao mundo - para fazer o balanço do primeiro ano de mandato e lançar os desafios para o futuro.

Depois de democratas e republicanos terem deixado o governo encerrado durante uns dias por não conseguirem chegar a acordo sobre a imigração e o financiamento do executivo, o presidente veio apresentar uma proposta que prevê a legalização de 1,8 milhões de dreamers, os filhos de imigrantes ilegais entrados nos EUA em crianças e a quem a Administração de Barack Obama deu direito de residência e de trabalho. Em troca pede 25 mil milhões para a construção do muro com o México. O Congresso tem até 8 de fevereiro para se entender sobre este assunto sob risco de haver uma nova paralisação (shutdown).

Virado para a frente, o discurso de Trump deverá estender a mãos aos democratas num esforço para cumprir uma outra promessa de campanha do presidente: a aposta nas infraestruturas. O presidente deverá apresentar nesta noite um plano segundo o qual a administração vai investir 200 mil milhões de dólares, esperando gerar investimentos de um bilião (o trillion anglo-saxónico) em estradas, pontes e outras obras públicas.

Em ano de eleições intercalares - em novembro vão a votos todos os membros da Câmara dos Representantes e um terço dos senadores -, os democratas apostam em boa parte na falta de popularidade do presidente para recuperar pelo menos uma das câmaras do Congresso. Neste momento ambas são dominadas pelos republicanos.

Discurso de tom otimista exige destaque para a economia. Em 2017, os EUA cresceram 2,3% em 2017, bem acima dos 1,5% do ano anterior, apesar de um abrandamento no último trimestre. O desemprego, nos 4,1%, é o mais baixo dos últimos 17 anos. E a confiança dos consumidores está no valor mais alto também desde 2000. É este cenário que Trump vai traçar diante dos cem senadores, dos 435 membros da Câmara dos Representantes e dos 325 milhões de americanos.