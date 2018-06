Pub

Segundo o The Washington Post, a administração vai suspender as acusações contra quem cruza ilegalmente a fronteira dos EUA com crianças.

O governo norte-americano vai suspender as acusações contra os migrantes que cruzam ilegalmente a fronteira dos EUA com crianças, pelo menos até ter recursos para manter as famílias sob custódia, segundo o The Washington Post.

"Estamos a suspender as acusações e adultos que são membros de unidades familiares até a ICE [agência de imigração e fronteiras] poder acelerar a capacidade de recursos para nos permitir manter a custódia", disse ao jornal uma fonte oficial da Administração.

Na prática, isso significa que os agentes do serviço de fronteiras estão a receber instruções para deixar de enviar adultos com filhos para serem acusados nos tribunais federais.

A decisão de suspender as acusações prende-se com motivos logísticos, já que não é viável levar as crianças para os tribunais federais enquanto os pais são presentes ao juiz.

A política de "tolerância zero", defendida por Donald Trump, implica que todos os que são apanhados a cruzar ilegalmente a fronteira sejam acusados de um crime e, consequentemente, detidos. Tal levou à separação de mais de duas mil crianças dos pais, desde meados de abril.