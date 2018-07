Trump sobre encontro a dois com Putin: "Um excelente começo"

"Acho que é um bom começo. Um excelente começo para todos", disse o presidente norte-americano, Donald Trump, durante o início do almoço de trabalho com o homólogo russo, Vladimir Putin, com quem esteve reunido sozinho (só com os tradutores) à porta fechada durante duas horas.

O comentário de Trump foi feito à frente dos jornalistas, que tiravam as fotos do início do almoço de trabalho, no palácio presidencial em Helsínquia, na Finlândia.

Inicialmente prevista para durar 90 minutos, a reunião a dois entre Trump e Putin durou mais de duas horas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Do lado norte-americano, está presente o secretário de Estado, Mike Pompeo, o chefe de gabinete, John Kelly, o conselheiro de segurança nacional, John Bolton, o embaixador dos EUA em Moscovo, Jon Huntsman, e a perita em Rússia e conselheira de Trump, Fiona Hill.

Do lado russo, com Putin estão o porta-voz Dmitry Petrov e o chefe da diplomacia Sergei Lavrov.

Depois do almoço está prevista uma conferência de imprensa conjunta.