Trump saúda libertação de americano detido na Venezuela

"Boa notícia acerca da libertação do refém americano na Venezuela. Deve aterrar em Washington DC esta noite e encontrar-se com a família na Casa Branca às 19.00 [mais cinco horas em Lisboa]. O grande povo do Utah ficará muito feliz", escreveu Donald Trump no Twitter.

Natural do Utah, onde a maioria da população segue a religião mórmon, Josh Holt viajou para a Venezuela em 2016 para casar com outra mórmon, Tammy. Mas o casal acabou detido no apartamento da família de Tammy e acusado de armazenar armas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Holt passou os últimos dois anos detido numa prisão em Caracas.