Encontro entre os presidentes dos EUA e da Coreia do Norte será no final de maio, início de junho

Donald Trump anunciou, no encontro com jornalistas, que a reunião com Kim Jong-un vai acontecer "em maio ou no início de junho". A revelação surge depois de ter sido anunciado que o presidente norte-coreano estava disponível para discutir o fim do seu programa nuclear.

Donald Trump decidiu falar do assunto antes mesmo que os jornalistas lhe perguntassem. Admitindo que tem havido conversações com a Coreia do Norte, acrescentou que se vai encontrar com eles "algures em maio ou início de junho". "E acredito que existirá um grande respeito mútuo", refere o Politico.

"Espero que possamos fazer um acordo sobre a desnuclearização", disse o chefe de Estado norte-americano, em declarações à comunicação social na Casa Branca, por ocasião de uma reunião com os membros da administração norte-americana.

Após vários meses marcados pela escalada de uma retórica bélica entre Washington e Pyongyang, por causa do programa nuclear norte-coreano, os dois países manifestaram uma abertura para eventuais negociações e para a realização de uma cimeira inédita.

No domingo, o jornal The Wall Street Journal noticiou que a Coreia do Norte terá confirmado diretamente junto dos Estados Unidos que estava pronta a negociar a desnuclearização.

"Espero que seja um relacionamento muito diferente do que tem sido por muitos e muitos anos", referiu Trump, salientando que os anteriores Presidentes dos Estados Unidos deveriam ter realizado este tipo de negociações.

Em março passado, o conselheiro para a segurança nacional da Coreia do Sul transmitiu pessoalmente o convite de Pyongyang a Donald Trump, convite que foi aceite. O representante de Seul, Chung Eui-yong, referiu então que o possível encontro poderia ter lugar "em maio".

Após cerca de dois anos de uma escalada devido à realização de testes nucleares e balísticos por parte do regime de Pyongyang, a comunidade internacional também está a presenciar um período de apaziguamento entre as duas Coreias.

Os Jogos Olímpicos de Inverno, que decorreram em fevereiro na Coreia do Sul, desempenharam um papel importante no atual processo.

No próximo dia 27 de abril, está previsto um encontro entre o líder norte-coreano, Kim Jong-un, e o Presidente sul-coreano, Moon Jae-in. Será a primeira cimeira entre as duas Coreias em 11 anos.