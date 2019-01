Trump reage a críticas de Romney: "Eu ganhei em grande, e ele não"

"Prefira que se concentrasse na segurança das fronteiras e em tantas outras coisas em que podia ser útil. Ganhei em grande, e ele não. Devia estar feliz por todos os republicanos. Seja um jogador da equipe e ganhe", exclamou o presidente dos EUA no Twitter. É a resposta de Donald Trump às críticas do republicano Mitt Romney.

O senador do Utah e antigo candidato presidencial teceu duras críticas ao presidente dos EUA num artigo de opinião publicado no The Washington Post no qual acusa-o de falta de caráter. "A presidência Trump teve uma enorme queda em dezembro (...) a sua (de Trump) conduta ao longo dos dois últimos anos, particularmente no último mês, são prova de que o presidente não está à altura do cargo", critica.

"A nomeação de pessoas com menor experiência, o abandono de aliados que lutam ao nosso lado e a alegação irrefletida do presidente de que a América tem sido há muito tempo um 'idiota' nos assuntos mundiais definiu sua presidência", escreveu Romney.

Ainda assim, o senador republicano elogiou as políticas tributárias de Trump, a posição em relação à China e a nomeação de juízes conservadores, mas disse que essas faziam parte das principais políticas republicanas.

"Uma presidência molda em grande medida o caráter público de uma nação. Um presidente deve unir-nos e inspirar-nos a seguir os 'nossos melhores anjos'. Um presidente deve demonstrar as qualidades essenciais de honestidade e integridade e elevar o discurso nacional com cortesia e respeito mútuo. Como nação, fomos abençoados com presidentes que apelaram à grandeza do espírito americano. Com a nação tão dividida, ressentida e zangada, uma liderança presidencial com caráter é indispensável. E é aí que o défice é mais evidente", acrescentou, salientando que "as palavras e ações de Trump causaram consternação em todo o mundo".