Chefe de Estado norte-americano quer "expor" apresentadora e vencê-la, como fez "a todos os outros"

O Presidente dos EUA criticou Oprah Winfrey depois da apresentadora aparecer num segmento do programa 60 Minutos, da CBS, e voltou a dizer que esperava que esta o enfrentasse na próxima corrida presidencial, em 2020.

A apresentadora, que atualmente conduz também o programa da CBS, liderou um painel de 14 eleitores republicanos, democratas e independentes do Michigan, que discutiram o primeiro ano de Donald Trump como Presidente.

Através do Twitter, Trump voltou a "atacar" Oprah.

"Assisti a uma insegura Oprah Winfrey, que num determinado ponto, que conheço muito bem, entrevistou um painel de pessoas no `60 Minutes´. As perguntas eram tendenciosas e os fatos incorretos. Espero que Oprah se candidate para que possa ser exposta e derrotada tal como todos os outros!", escreveu Donald Trump.

Winfrey disse a vários meios de comunicação que não pensa candidatar-se à Presidência dos EUA.

Entre os participantes do debate, as opiniões dividiram-se, com alguns eleitores a assumirem que gostavam cada vez mais de Trump e outros a questionarem a sua estabilidade como Presidente: "Tudo o que ele faz é assustar as pessoas", houve quem afirmasse.

Winfrey não fez declarações a favor ou contra o Presidente durante o programa, antes colocou questões sobre as melhorias económicas nos EUA e perguntou se o respeito do mundo pelo país não se tem vindo a deteriorar. Trump não gostou das questões.