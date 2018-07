Trump quer dar um ar mais americano ao Air Force One

Presidente dos EUA, Donald Trump, sai do Air Force One com a mulher, Melania, à chegada ao aeroporto britânico de Stansted

Donald Trump terá questionado o CEO da Boeing, Dennis Muilenburg, quando se reuniu com ele em fevereiro, sobre a possibilidade de alterar a paleta de cores do Air Force One por forma a livrar-se do azul que, segundo o Axios, classificou como "a cor de Jackie Kennedy". O objetivo do presidente é, de acordo com o mesmo site de notícias, "dar um ar mais americano" ao avião presidencial.

A Casa Branca encontra-se atualmente a negociar a aquisição de dois aviões 747 com a Boeing no valor de 4 mil milhões de dólares. A negociação vem desde o tempo em que o presidente era o democrata Barack Obama, a quem Trump sucedeu, em 2017 após ganhar as eleições de 2016. O avião no qual se desloca o chefe do Estado dos EUA recebe a designação de Air Force One.

O design atual do avião presidencial, com as cores de azul e branco, data de há 55 anos, da altura em que quem estava na Casa Branca eram o presidente John F. Kennedy e a sua mulher Jacqueline Kennedy.

O Axios refere que, na Força Aérea dos EUA, a hipótese de alterar a imagem do Air Force One não é bem recebida pelos altos cargos oficiais, os quais notam "que as cores atuais já são bastante bem conhecidas em todo o mundo" neste momento.

O Independent, que cita a notícia do Axios, refere que, no imediato, ninguém da Casa Branca ou da Boeing reagiu a esta notícia.