Pub

O Presidente norte-americano, Donald Trump, quer criar um desfile militar para mostrar o poder militar dos Estados Unidos, assim destacando o seu papel de comandante.

"O Presidente Trump está totalmente solidário com os militares que todos os dias arriscam a vida para garantir a segurança do nosso país. Ele pediu ao Departamento da Defesa para estudar a criação de uma cerimónia na qual todos os americanos possam expressar o seu reconhecimento", declarou a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, confirmando uma informação do diário The Washington Post.

O multimilionário já defendia a ideia de uma parada militar em Washington antes da sua eleição e declarou-se particularmente impressionado com o desfile militar francês do 14 de Julho, quando foi recebido com grande pompa pelo Presidente de França, Emmanuel Macron.

Donald Trump abordou, na altura, a ideia de organizar um desfile semelhante em Washington no 04 de Julho, feriado nacional dos Estados Unidos, mas tal decisão provocou violentas críticas dos seus opositores, que compararam a sua atitude à do dirigente de um regime autocrático.