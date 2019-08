Trump está interessado em comprar a Gronelândia

O jornal americano, que recebeu informações de várias fontes, afirma que Donald Trump "manifestou interesse" em comprar a Gronelândia, pediu aos seus assessores que explorassem essa possibilidade e até terá procurado a opinião do conselho da Casa Branca.

A notícia do Wall Street Journal de que o presidente americano queria comprar um pedaço da Dinamarca foi-se espalhando no Twitter na quinta-feira à noite. E imediatamente houve várias pessoas conhecedoras do território a tentar encontrar uma avaliação imobiliária para as 811 mil milhas quadradas ( 1305.178km quadrados) em Zilow, enquanto outros tentaram calcular o valor em arenques de conserva.

Apesar da ideia parecer absurda, não está totalmente no reino da fantasia. Em 1946, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, quis comprar a Gronelândia à Dinamarca por 100 milhões de dólares, mas a proposta foi rejeitada. Houve um precedente mais bem-sucedido quando os EUA adquiriram as Índias Ocidentais dinamarquesas, renomeando-as de Ilhas Virgens Americanas.

Donald Trump, presidente dos Estado Unidos © REUTERS/Yuri Gripas

Os militares dos EUA já têm uma base na Gronelândia, no noroeste da ilha. O Wall Street Journal diz que Donald Trump levantou a questão da compra num jantar, no ano passado, em que ele disse ter ouvido que a Dinamarca estava a procurar apoio financeiro para o território autónomo.O presidente norte-americano terá então perguntado aos convidados: "O que acham disto?"

Trump viaja para a Dinamarca no próximo mês, na sua primeira visita oficial ao reino nórdico, mas a Gronelândia não está prevista na agenda.