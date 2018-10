Trump quer acabar com cidadania dada a bebés nascidos nos EUA filhos de imigrantes

A entrevista faz parte de um documentário que começou a ser exibido na HBO, feito pelo jornal Axios. "Somos o único país no mundo onde se uma pessoa chega e tem um bebé, esse bebé é um cidadão norte-americano, com todos os benefícios. É ridículo, ridículo. E tem de acabar."

Segundo o Axios, há pelo menos mais 30 países no mundo onde os bebés nascidos no território têm direito a cidadania de forma automática, independentemente da nacionalidade dos pais.

Trump vai mais longe e admite que pode alterar a lei com uma simples ordem executiva, ou seja, sem passar pelo Congresso, e muito menos por uma alteração da Constituição.

"Sempre me disseram que era preciso fazer uma emenda constitucional. Mas sabem? Afinal não é. Pode ser feito, com toda a certeza, com a aprovação do Congresso, mas agora já me dizem que basta uma ordem executiva" [ou seja, uma decisão apenas do presidente]. Garante o Presidente: "Está a andar e vai ser feito... com uma ordem executiva".

A 14ª emenda da Constituição dos Estados Unidos da América diz: "Todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos da América, e sujeitas à sua jurisdição, são cidadãos dos Estados Unidos e do Estado onde residem."