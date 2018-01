Pub

Funcionários não podem sequer enviar SMS e a restrição aplica-se também a visitantes

A Casa Branca proibiu o uso de telemóveis na Ala Oeste da Casa Branca - onde trabalham Donald Trump e os seus colaboradores mais próximos - já a partir da próxima semana, uma proibição que se estende a funcionários e visitantes.

"A segurança e integridade dos sistemas tecnológicos da Casa Branca são a primeira prioridade para a Administração [Trump]" anunciou a porta- voz do Presidente norte-americano, Sarah Huckabee Sanders, citada pelo El País.

Até agora, os funcionários da Casa Branca só podiam usar os seus telemóveis profissionais, mas nem isso poderão fazer com esta restrição. Desconhece-se como vão trabalhar as dezenas de jornalistas que fazem a cobertura noticiosa do dia-a-dia da Presidência.

O anúncio da proibição do uso dos aparelhos acontece um dia depois de terem sido revelados partes de um livro demolidor sobre o funcionamento da Casa Branca desde que Donald Trump é Presidente - o jornalista Michael Wolff garante ter falado com várias pessoas próximas de Trump e que pintaram um retrato caótico da sua presidência. Trump está a tentar impedir a publicação do livro.

Sarah Huckabee Sanders afirmou que a obra, intitulada Fire and Fury: Inside the Trump White House (Fogo e Fúria: Na Casa Branca de Trump) está "repleto de fantasia", "mentiras ridículas" e "mexericos de tabloide" e que é um "verdadeiro lixo".

A coincidência, ou não, do anuncio da restrição no uso de telemóveis alimentou a especulação de que se trata de mais uma manobra de Trump para controlar as notícias sobre ele, mas a porta-voz da casa Branca repudia essa teoria e frisou que a medida visa garantir a segurança das comunicações e que já está a ser preparada há seis meses.

A restrição enfureceu os funcionários da casa presidencial que, de acordo com a agência Bloomberg, reclamaram de estarem impedidos de usar os telefones profissionais para fins pessoais - como contactar a família - e que as novas restrições não permitem sequer que possam enviar mensagens de texto (SMS).