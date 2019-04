Trump prevê que o seu rival nas eleições de 2020 será Joe Biden ou Bernie Sanders

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, previu que o seu rival democrata nas eleições de 2020 para a Casa Branca deverá ser ou o ex-vice-presidente Joe Biden ou o senador de esquerda Bernie Sanders.

"Eu penso que serão o louco do Bernie Sanders e o sonolento do Joe Biden os dois finalistas a apresentarem-se contra aquela que talvez seja a melhor economia na história do nosso país (e muitas outras coisas)", afirmou Trump, na noite de terça-feira, numa mensagem publicada na rede social Twitter.

"Espero enfrentar qualquer um deles", acrescentou o presidente.

Numa mensagem anterior no Twitter, Trump criticou Sanders pela sua oposição à reforma tributária, apesar de ter sido beneficiado por esta graças às suas altas receitas nos últimos anos.

Sanders tornou público na segunda-feira as suas declarações fiscais da última década, que revelaram rendimentos acima de um milhão de dólares (833,4 mil euros) em 2017 e 2018, graças aos lucros com o seu livro, e cerca de 600 mil dólares (530 mil euros) em 2019.

"Bernie Sanders e a sua mulher deveriam pagar impostos (se fosse no período) pré-Trump sobre os seus rendimentos de quase 600 mil dólares. Ele sempre reclamou sobre os cortes de impostos, exceto quando é benificiário. Eles fizeram uma fortuna com Trump, como o resto, e isso é uma coisa boa", declarou o Presidente norte-americano.

Ainda sobre Sanders, o Presidente dos EUA criticou a Fox News, por uma entrevista com o público com o democrata que, segundo o Presidente, não deixou entrar os apoiantes de Trump.

"O que há de errado com a Fox News?", perguntou Trump.

Em resposta a todas essas mensagens de Trump, Sanders também disse no Twitter: "Parece que o Presidente Trump está assustado com a nossa campanha".

Sanders - que competiu sem sucesso em 2016 nas eleições primárias dos democratas contra Hillary Clinton - e Joe Biden - o vice-presidente de Barack Obama entre 2009 e 2017 - são os favoritos, de acordo com todas as sondagens, para disputar a presidência norte-americana contra Trump em 2020.