Transcrição de telefonema confirma: Trump pediu ao presidente da Ucrânia para investigar atividades de Biden

Numa conversa telefónica, realizada em julho, o presidente dos EUA, Donald Trump, pediu ao seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, para saber se o ex-vice-presidente Joe Biden mandou encerrar uma investigação sobre uma empresa, na qual trabalhava o filho. Isto é o que revela o resumo da transcrição da chamada telefónica revelada esta quarta-feira pela Casa Branca.

Os pormenores da conversa mostram que, no dia 25 de julho, Donald Trump pediu ao presidente da Ucrânia para investigar o candidato democrata, cujo filho trabalhava para uma empresa de gás ucraniana.

A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, anunciou na terça-feira que a Câmara liderada pelos democratas decidiu avançar com uma investigação oficial de "impeachment" e ordenou que seis comités continuassem com as investigações sobre as ações do presidente.

Os democratas acusaram Trump, que procura a reeleição no próximo ano, de solicitar a ajuda da Ucrânia para difamar Biden, o principal candidato à indicação presidencial democrata, antes das eleições de 2020.

"Há muita conversa sobre o filho de Biden, que Biden parou a investigação e muitas pessoas querem descobrir sobre isso, então tudo o que você puder fazer com o procurador-geral seria ótimo", disse Trump no telefonema com Zelenskiy, segundo o resumo fornecido pelo Departamento de Justiça norte-americano.

"Biden gabou-se de ter parado a investigação, então se você puder pesquisar isso... A mim parece-me algo horrível", pode ler-se na transcrição divulgada.

Trump exige desculpas dos democratas

O presidente norte-americano já reagiu à divulgação do resumo oficial da transcrição do telefonema com o seu homólogo ucraniano e exige um pedido de desculpas dos democratas.

De acordo com Donald Trump esta foi uma conversa telefónica perfeitamente normal. "Devem os democratas pedir desculpas depois de saberem o que foi dito na chamada telefónica com o presidente ucraniano? Deviam. Foi um telefonema perfeito - apanhamo-los de surpresa", escreveu o chefe de Estado norte-americano na rede social Twitter.

