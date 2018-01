Pub

A sanita, com 18 quilates e o título "América", é uma crítica do artista italiano Maurizio Cattelan à avareza da nação norte-americana. O seu valor estimado ultrapassa um milhão de dólares (800 mil euros).

O Presidente dos EUA e a mulher pediram um quadro de Van Gogh ao Guggenheim, mas o museu nova-iorquino sugeriu antes uma sanita totalmente em ouro, da autoria de um artista italiano.

Donald e Melania Trump tinham pedido emprestado o quadro "Paisagem com Neve", que ilustra um homem e o seu cão, para colocarem nos seus aposentos privados na Casa Branca. No entanto, a curadora do Museu Guggenheim de Nova Iorque, Nancy Spector - que tem criticado publicamente o Presidente norte-americano -, respondeu à Casa Branca que os Trump poderiam levar emprestada uma instalação de uma sanita utilizada pelos visitantes no museu.

No email que enviou à Casa Branca, com uma fotografia da sanita dourada, Spector dizia: "Lamentamos não poder satisfazer o vosso pedido original, mas temos esperança de que esta oferta especial seja do vosso interesse".

A sanita poderia mesmo ser "um empréstimo a longo prazo", referia a curadora do museu, acrescentando: "É, claro, muito valiosa e algo frágil, mas nós podemos providenciar todas as instruções para a sua instalação e manutenção".

A Casa Branca não comentou.