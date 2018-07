Trump no Reino Unido: as 30 horas de uma visita recheada de contradições

Trump termina visita com um chá com a rainha Isabel II

A visita de trabalho do presidente norte-americano, Donald Trump, ao Reino Unido durou menos de dois dias. Mas esteve recheada de contradições. O fim de semana será passado a jogar golfe, num dos seus resorts, na Escócia, antes da reunião, segunda-feira, com o presidente russo, Vladimir Putin, em Helsínquia.

Este é o relato das 30 horas de Trump em Londres.

Chegada à boleia do brexit

Trump e Melania à saída do Air Force One, quando aterraram em Londres © REUTERS/Henry Nicholls

O Air Force One aterrou no aeroporto de Stansted às 13.51 de quinta-feira, vindo de Bruxelas, onde Trump tinha participado na cimeira da NATO. Os britânicos ainda estavam a digerir as palavras do presidente norte-americano, que na conferência de imprensa após o encontro tinha questionado se o brexit que os eleitores iam receber seria aquele em que tinham votado. Entre outras coisas.

"Estou a ir para um sítio quente, verdade? Com muitas demissões", afirmou Trump, referindo-se à saída do ministro para o brexit, David Davis, assim como do chefe da diplomacia, Boris Johnson, em desacordo com a primeira-ministra.

"As pessoas votaram para sair, por isso imagino que é isso que vão fazer. Mas talvez estejam a levar as coisas para um caminho ligeiramente diferente, por isso não sei se foi nisso que as pessoas votaram".

Theresa May respondeu: "Estamos a responder ao voto do povo britânico de recuperar o controlo do nosso dinheiro, das nossas leis e das nossas fronteiras."

Os primeiros protestos

Ainda em Bruxelas, quando foi questionado pelos jornalistas em relação aos protestos que estavam previstos para Londres, durante a sua estadia, Trump respondeu: "Acho que eles gostam de mim no Reino Unido. Acho que concordam comigo em relação à imigração."

Os britânicos fizeram questão em mostrar-lhe que não gostavam dele, com os primeiros protestos à porta da residência oficial do embaixador dos EUA em Londres, Winfield House, junto a Regent's Park.

"Trump não é bem vindo", diz o cartaz, junto à vedação construída perto da residência oficial do embaixador dos EUA © REUTERS/Simon Dawson

"Fique fora, fique longe, Donald Trump saia daqui", gritaram os manifestantes, que usaram sistemas de som para fazer barulho e vaiaram o presidente que chegou de helicóptero, o Marine One. O mesmo meio de transporte usado para seguir até ao Palácio Blenheim, onde foi o convidado de honra no jantar de gala oferecido por Theresa May.

Sobremesa amarga no jantar de gala

Salmão escocês, bife Hereford e morangos com natas foi o menu no jantar de gala no Palácio Blenheim, a antiga residência do ex-primeiro-ministro Winston Churchill, um dos heróis de Trump. Um jantar para 150 convidados, incluindo muitos líderes políticos e empresários.

"O espírito de amizade e cooperação entre os nossos países, os nossos líderes e o nosso povo, a mais especial das relações, tem uma longa e orgulhosa história. Agora, para o benefício de todos nós, vamos trabalhar juntos para construir um futuro próspero", disse Theresa May, no seu discurso.

Melania, Trump, Theresa May e o marido Philip antes do jantar de gala © EPA/BEN STANSALL / POOL

Mas, ainda decorria o jantar quando começaram a vir a público excertos da entrevista de Trump ao jornal The Sun, numa espécie de sobremesa amarga.

Nela, o presidente acusou a primeira-ministra de arruinar o país com o "soft" brexit. "Se eles fazem um acordo assim, nós vamos lidar com a União Europeia, em vez de lidar com o Reino Unido, isso provavelmente mataria o acordo", disse, alegando ter dito a Theresa May como deveria negociar o brexit, mas ter sido ignorado por ela.

O presidente afirmou também, por exemplo, que Boris Johnson daria um "excelente" primeiro-ministro, considerando-o "muito talentoso" e admitindo que gosta "muito" dele. Trump disse ainda que ficou "muito triste" por ele deixar o governo.

Amanhecer debaixo de críticas

As reações à entrevista ao The Sun marcaram a manhã de sexta-feira.

"Trump está determinado a insultar a nossa primeira-ministra. A retórica divisora, whistle [expressão usada quando se diz uma coisa que, para um grupo específico, significa outra] na sua entrevista ao The Sun é repulsiva. Se subscrever à visão do mundo de Trump é o preço do acordo, não vou pagar", escreveu a deputada conservadora Sarah Wollaston no Twitter.

Também a trabalhista Emily Thornberry saiu em defesa de May, dizendo ser "extraordinariamente grosseiro" o comportamento de Trump. "Ela é a anfitriã dele. O que é que a mãe dele lhe ensinou? Esta não é a forma como se deve comportar", disse a ministra-sombra dos Negócios Estrangeiros no programa Good Morning Britain, da ITV.

Um secretário de estado, Sam Gyimah, limitou-se a escrever: "Onde estão as suas maneiras, sr. presidente?"

Também houve quem dissesse que, depois dos comentários, Trump não devia encontrar-se com a rainha Isabel II, como previsto.

Um bebé Trump nos céus de Londres

Os manifestantes invadiram entretanto Londres. A estrela foi um balão gigante, de seis metros, que retrata um Trump bebé, insuflada junto ao Parlamento britânico.

O balão gigante do Trump bebé © EPA/ANDY RAIN

"Acho que puseram balões para me fazer sentir indesejável, não há razão para ir a Londres", disse o presidente na entrevista ao The Sun. De facto, o presidente passou o mínimo de tempo possível na capital britânica, onde se concentraram milhares de pessoas em diferentes manifestações contra si.

A bem da verdade, também havia entre os manifestantes alguns apoiantes do presidente norte-americano.

De facto, a agenda levou Trump sempre para os arredores de Londres. De manhã, o presidente assistiu a um exercício de contraterrorismo com a primeira-ministra, na Academia Militar Sandhurst, antes de reunir com May.

Enquanto isso, a primeira-dama, Melania Trump, visitou um lar para veteranos, o Hospital Real de Chelsea, junto com o marido da primeira-ministra britânica, Philip May. E aproveitou para jogar "lawn bows", semelhante à petanca.

Melania Trump a jogar "lawn bowls", semelhante à petanca © EPA/JASON ALDEN / POOL

As fake news

O Trump que surgiu frente aos jornalistas, após o encontro com Theresa May na residência de campo dos chefes de governo britânicos, Chequers, era o oposto daquele que deu a entrevista ao The Sun. O presidente negou ter criticado a primeira-ministra: "É o que se chama de fake news", afirmou, dizendo numa conferência de imprensa que o jornal deixou de fora "imensas coisas" positivas que disse sobre Theresa May.

E prometeu um "grande acordo comercial bilateral com o Reino Unido", contradizendo o que tinha dito na entrevista. "Esta é uma oportunidade incrível para os nossos dois países e vamos aproveitá-la em pleno", disse Trump, referindo que se trata de uma "negociação muito complicada e não é uma negociação fácil. Isso é garantido". E reiterou que May está a fazer "um trabalho fantástico".

Donald Trump dá a mão a Theresa May para a ajudar a descer as escadas em Chequers © REUTERS/Kevin Lamarque

Theresa May evitou qualquer polémica, discordando educadamente com Trump e lembrando que "é nossa responsabilidade garantir que a união transatlântica perdura". A primeira-ministra, na conferência de imprensa por volta da hora do almoço, indicou ainda que o seu plano de brexit "garante a plataforma para eu e o Donald" chegarmos a um "ambicioso" acordo comercial.

O chá com Isabel II

O último ponto na agenda da visita de trabalho de Trump foi uma visita social à rainha Isabel II, no castelo de Windsor, por volta das 17.00. A monarca recebeu o presidente norte-americano e a primeira-dama com uma mini-parada militar, tendo primeiro passado revista às tropas. A banda tocou o hino norte-americano.

No interior do castelo, o encontro entre a rainha e o casal presidencial durou 47 minutos (mais 17 minutos do que estava previsto). O lanche incluía um chá.

Melania, Isabel II e Trump no interior do castelo de Windsor © Steve Parsons/Pool via REUTERS

VEJA MAIS FOTOS DO ENCONTRO AQUI

Na entrevista ao The Sun, Trump qualificou a rainha de "mulher tremenda" e disse que Melania era uma "grande fã" de Isabel II. "Se pensar nisso, ela representa o seu país há muitos anos e nunca cometeu um erro. Não encontra nada embaraçoso. Ela é uma mulher incrível", afirmou o presidente norte-americano.

Depois de conhecer a rainha, Trump voltou de helicóptero para Londres e apanhou o Air Force One para a Escócia, onde passará o fim de semana a jogar golfe no seu clube, em Turnberry. No Twitter, publicou um "best of" da visita, sem balões ou manifestantes à vista. E sem quaisquer palavras.