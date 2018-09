Trump não recua: "Se não temos fronteiras, não temos um país!"

O presidente norte-americano, Donald Trump, voltou a defender no Twitter a sua política de imigração de "tolerância zero", que resultou na separação de pelo menos duas mil crianças dos pais, entre meados de abril e final de maio.

"Temos sempre que prender as pessoas que entram no nosso país ilegalmente. Das 12 mil crianças, dez mil estão a ser enviadas pelos pais numa viagem muito perigosa e só duas mil estão com os pais, muitos deles tentaram entrar no nosso país ilegalmente em várias ocasiões", escreveu Trump.

As 12 mil crianças de que fala é o número de menores atualmente em centros de acolhimento, dos quais dois mil foram separados dos pais - que por terem entrado ilegalmente no país são acusados de crimes federais e detidos em centros onde as crianças não podem estar.

"Se não temos fronteiras, não temos um país!", acrescentou o presidente, voltando a apontar o dedo aos democratas.

"Os democratas são o problema. Eles não se preocupam com o crime e querem que os imigrantes ilegais, não importa o quão maus eles possam ser, entrem e infestem o nosso país, como o MS-13. Eles não conseguem ganhar com as políticas terríveis deles, por isso veem-nos como potenciais eleitores!", referiu.

O presidente, que reúne hoje com congressistas republicanos para discutir a política de imigração, reitera a necessidade de mudar a lei. "Agora é a melhor oportunidade de sempre para o Congresso mudar as ridículas e obsoletas leis de imigração. Façam-no, sempre tendo em mente que temos que ter uma forte segurança fronteiriça", referiu.

As mensagens de Trump surgem numa altura em que aumentam as críticas à política de tolerância zero com os imigrantes e há relatos das separações de famílias.

Quão popular é Trump?

Segundo a sondagem das sondagens feita pelo site FiveThirtyEight, 42,2% dos norte-americanos aprovam o presidente. É o valor mais baixo de um presidente dos EUA a esta altura do mandato.

Não é contudo o valor mais baixo registado por Trump. Em dezembro do ano passado, o seu nível de aprovação chegou a ser de 36,4%.

A nível estadual, a popularidade de Trump tem vindo a cair em todos os estados, desde que tomou posse, em janeiro de 2017.