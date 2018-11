Trump mente sobre o muro, mas os apoiantes não querem saber

Foi uma das suas grandes promessas eleitorais: "Vou construir um grande muro, e ninguém constrói paredes melhor do que eu, acreditem, e muito baratas. Vou construir um grande muro na nossa fronteira do sul e vou obrigar o México a pagá-lo", avisou.

Quase dois anos depois da sua eleição (8 de novembro de 2016), com a pressão a aumentar questionando o cumprimento dessa promessa, o Huffington Post assinala que Trump continua a dizer que a construção da prometida muralha "está bem encaminhada", apesar de nem único metro ter sido construído.

Os seus apoiantes, conta o HuffPost estão "loucos", não com Trump, mas com quem aponta a sua mentira. Em reportagem na Florida, onde o presidente se iria deslocar para um comício este fim de semana, o jornal encontrou vários apoiantes compreensivos com a falta de verdade do seu líder.

"Eu não me importo. Ele fez mais do que qualquer republicano ou democrata ", disse Pete Sandifer, aposentado militar de 58 anos que, com sua esposa, viajou duas horas e meia de Hattiesburg, no Mississippi, para comparecer ao comício de Trump no extremo oeste da Florida.

A partir a loiça

Robert Robertson, na linha de segurança para entrar no enorme hangar onde Trump iria falar, não estava interessado em ouvir conversas sobre as falsidades de Trump relacionadas com o muro - ou sobre qualquer outra coisa. "Todos os políticos são mentirosos. São todos doninhas ", disse o homem de 60 anos da Cidade do Panamá. "Sabe por que ele é tão bom? Porque ele está a partir a loiça toda. Se ele quisesse disparar sobre alguém na Broadway, eu iria declará-lo "inocente".

Em declarações ao HuffPost, Rick Wilson, consultor do Partido Republicano da Florida e crítico de Trump desde que entrou na corrida presidencial, disse que os partidários de Trump ignoram sua falha em cumprir a promessa de marca da sua campanha. "Eles acham que a maior parte está construída ou acham que o cheque mexicano ainda não foi libertado", disse Wilson. "É apenas um pensamento mágico".

Recorde-se que, poucos dias depois de assumir o cargo, Donald Trump se encontrou com o presidente mexicano, Enrique Peña Nieto e nem abordou o assunto. Segundo o jornal ele reconheceu que o México não iria pagar o muro, mas pediu a Peña Nieto para que não o dissesse publicamente, para evitar constranger os seus partidários.

Nos últimos meses Trump tem afirmado que o Congresso lhe deu 1.6 mil milhões dólares (1.4 mil milhões de euros) e mais tarde foi aumentando esse valor, chegando quase aos cinco mil milhões. Mas, o facto é que o Congresso não tem qualquer valor autorizado para a construção do muro.

As verbas autorizadas nas contas de 2017/2018, cerca de 1.57 mil milhões, são para reconstruir e reparar cerca de 33 quilómetros de vedações ao longo da fronteira sudoeste e pagar algumas medidas adicionais de segurança nas fronteiras.

No comício de Pensacola, Trump repetiu a mentira. "Estamos a construir o muro, como sabem. Conseguimos 1,6 mil milhões de dólares e teremos outros 1,6 mil milhões. Temos o outro terço, mas eu quero construir tudo de uma vez", declarou.

Os apoiantes, assinala o HuffPost, quer os mais idosos, quer os jovens, não se incomodaram com a mentira. "Trump tem boas intenções. Acho que vai fazer muitas das coisas que diz", afirmou Abigail Mainor, uma estudante de 18 anos do Northwest Florida College, que vai votar pela primeira vez nas eleições de terça-feira. "Todo mundo comete erros."