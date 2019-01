Trump marca novo encontro com Kim Jong-un

Donald Trump vai encontrar-se pela segunda vez com o presidente da Coreia do Norte no fim de fevereiro, foi revelado esta sexta-feira, após uma reunião na Casa Branca do secretário de Estado americano, Mike Pompeo, com o principal representante norte-coreano, Kim Yong-chol.

Não foram divulgados pormenores sobre esta cimeira, apesar de, segundo a BBC, se especular que possa ter lugar no Vietname.

Kim Yong-chol terá entregue uma carta de Kim Jong-un dirigida a Trump, um gesto semelhante ao que aconteceu alguns meses antes da cimeira entre os dois chefes de estado que se realizou a 12 de junho em Singapura.

O encontro desta sexta-feira entre responsáveis americano e norte-coreano foi o primeiro sinal públcio em vários meses de conversações diplomáticas entre os dois países, numa altura em que são cada vez maiores as dúvidas de que o programa de desnuclearização acordado esteja a ser cumprido pela Coreia do Norte.

Também esta sexta-feira, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, afirmou que já era altura de negociações sérias entre norte-americanos e norte-coreanos para definir uma rota negocial que conduzisse à desnuclearização da península coreana.

Guterres disse, em conferência de imprensa na sede da ONU, em Nova Iorque, que uma rota negocial permitiria a cada parte "saber exatamente quais seriam os próximos passos e ter previsibilidade sobre a forma como as negociações iriam decorrer".