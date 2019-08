Trump mantém silêncio em El Paso mas deixa críticas pelo Twitter

O presidente Donald Trump chegou nesta quarta-feira a El Paso, Texas, para se reunir com alguns dos envolvidos na resposta ao tiroteio em que morreram 22 pessoas no fim de semana, horas após ter feito o mesmo em Dayton, no Ohio.

Acompanhado da primeira-dama, Melania, Trump aterrou no aeroporto de El Paso cerca das 14.30 locais (21.30 em Portugal), sendo recebido pelas autoridades locais e pelos senadores republicanos eleitos pelo Texas.

Um manifestante em El Paso com um cartaz onde se lia "Trump não é bem-vindo aqui". © REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Momentos depois dirigiu-se a um hospital local para se reunir com equipas médicas e vítimas do massacre de sábado.

Mas apesar dos muitos manifestantes que protestavam contra a presença de Trump em El Paso, o principal assunto noticioso eram as críticas feitas pela presidente dos EUA - através das redes sociais - à forma como estava a ser divulgada a visita feita horas antes a um hospital em Dayton.

Em causa, os comentários feitos pelo senador democrata Sherrod Brown (eleito pelo Ohio) e pela presidente da Câmara de Dayton, Nan Whaley (também democrata), depois de terem estado no hospital visitado por Trump e o terem instado a fazer esforços junto do líder do Senado para aprovar medidas restritivas sobre o uso de armas.

"Acho que ele me ouviu. Não sei se ele vai agir. Espero que as pessoas de Dayton o façam. Tanto o senador [Brown] como eu falámos muito diretamente sobre o que temos dito há muito tempo" sobre aprovar medidas legislativas "de senso comum" em relação à posse e uso de armas, afirmou Nan Whaley.

A porta-voz da Casa Branca, Stephanie Grisham, acusou os dois políticos democratas de não reconhecerem "a felicidade" das pessoas com quem Donald Trump tinha estado - apesar de Sherrod Brown ter dito que o presidente tinha sido "bem recebido".