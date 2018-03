Donald Trump também não abordou a controvérsia gerada pelo envenenamento do antigo agente duplo em Inglaterra

Senador McCain critica duramente telefonema de Trump. Presidente norte-americano afirmou que se prepara um encontro ao mais alto nível com o homólogo russo.

O presidente norte-americano, Donald Trump, ignorou as recomendações dos seus assessores para a segurança nacional para não felicitar Vladimir Putin pela sua reeleição como chefe de Estado russo, noticiou o jornal The Washington Post. O próprio confirmou na terça-feira, na Casa Branca, que telefonou ao homólogo russo para lhe transmitir os parabéns pela vitória eleitoral. E que "num futuro próximo" deverão encontrar-se para discutirem a corrida ao armamento.

Funcionários da Casa Branca que tiveram acesso à chamada telefónica entre Trump e Putin explicaram ao jornal que o documento preparatório desta conversa, elaborada pelos assessores para a segurança nacional, tinha em letras maiúsculas: "Não felicitar".

Além disso, a equipa também tinha incentivado Trump a abordar com Putin o recente ataque a um ex-espião russo e à sua filha, em Inglaterra, algo que o Presidente norte-americano também ignorou.

A felicitação a Putin motivou novas críticas a Trump, como a do senador republicano e antigo candidato presidencial, John McCain. "Um presidente americano não lidera o mundo livre dando parabéns a ditadores que ganham eleições falsas. E ao fazê-lo com Vladimir Putin, o presidente Trump insultou todos os cidadãos russos a quem foram negados o direito de votar numa eleição livre e justa para determinar o futuro do seu país, incluindo os inúmeros patriotas russos que arriscaram tanto para protestar e resistir ao regime de Putin", escreveu McCain

O Kremlin também confirmou que o Presidente dos Estados Unidos tinha felicitado por telefone Vladimir Putin pela sua reeleição nas eleições presidências de domingo passado e que os dois líderes tinham abordado a possível realização de um encontro ao mais alto nível e a coordenação de esforços entre Washington e Moscovo para "limitar a corrida ao armamento".

"Em termos gerais, a conversa foi construtiva (...), focada na resolução de problemas acumulados no contexto das relações russo-americanas", referiu o Kremlin.

Putin e Trump encontraram-se pela última vez em novembro passado, à margem da cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), que decorreu na cidade vietnamita de Danang.

Vladimir Putin foi reeleito Presidente da Rússia no domingo passado com 76,67% dos votos.