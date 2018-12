Ex-jornalista da Fox News é a escolha de Trump para embaixadora na ONU

O presidente norte-americano, Donald Trump, escolheu a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, para embaixadora das Nações Unidas. Segundo noticiou a agência de informação Bloomberg, que cita três fontes, a ex-jornalista irá ocupar o cargo substituindo Nikki Haley.

Heather Ann Nauert, de 48 anos, é uma ex-jornalista norte-americana, ex-correspondente da ABC News e apresentadora de notícias na Fox News, que trabalhava atualmente como porta-voz da diplomacia norte-americana desde abril de 2017, junto do secretário de Estado, Mike Pompeo.

A confirmar-se, a escolha de Nauert, antiga apresentadora do programa Fox & Friends, tantas vezes elogiado e cujas notícias são frequentemente retweetadas pelo presidente, as críticas não se deverão fazer esperar. Tudo porque a ex-jornalista não tinha qualquer experiência de política externa até assumir o cargo no Departamento de Estado.

A jornalista irá ocupar o cargo de embaixadora nas Nações Unidas, depois da saída de Nikki Haley. A ex-governadora da Carolina do Sul renunciou em outubro, após ocupar o cargo durante 18 meses. Apesar de não ter apresentado razões para a sua demissão, Haley veio entretanto garantir que não teve nada a ver com uma eventual candidatura às presidenciais de 2020.