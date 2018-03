Pub

Embaixador na ONU nos tempos de Bush filho, John Bolton opõe-se ao acordo sobre o nuclear iraniano e já sugeriu atacar Teerão.

Num artigo publicado no The Wall Street Journal em fevereiro, John Bolton garantia que "é perfeitamente legítimo os EUA responderam à atual necessidade colocada pelas armas nucleares norte-coreanas atacando primeiro". Uma posição que o coloca no centro das atenções agora que foi escolhido pelo presidente Donald Trump para substituir H.R. McMaster como conselheiro de segurança nacional. Sobretudo num momento em que começou a contagem decrescente para um encontro entre Trump e o líder norte-coreano, Kim Jong-un.

Considerado um falcão, não é só sobre a Coreia do Norte que Bolton tem posições duras e controversas. O homem que ganhou fama mundial enquanto embaixador dos EUA na ONU durante a administração de George W. Bush é um duro crítico do acordo com o Irão sobre o nuclear. Aos 69 anos, Bolton garante que o documento tem "grandes buracos que o Irão está a aproveitar para desenvolver os seus mísseis e o programa nuclear". Em 2015, ainda antes da assinatura do acordo pela administração de Barack Obama, escreveu no The New York Times que só uma intervenção militar seria capaz de travar as ambições nucleares de Teerão. E até sugeriu que esse ataque deveria ser realizado por Israel. "Tal ação devia ser combinada com um apoio vigoroso dos EUA à oposição iraniana, destinado a incentivar uma mudança de regime em Teerão." Uma posição que deve agradar a Trump, que já deixou claro o desejo de sair do acordo com o Irão. A discordância de Rex Tillerson em relação ao presidente terá estado na origem do recente afastamento do secretário de Estado.

Se no Irão Bolton e Trump parecem estar em sintonia, em relação à Guerra do Iraque os dois homens já defenderam posições opostas. Ainda há semanas, Trump considerava a invasão do Iraque em 2003 "a pior decisão de sempre", enquanto Bolton sempre se recusou a condenar a opção do presidente Bush. "Quando dizemos que derrubar Saddam Hussein foi um erro estamos a ser simplistas", afirmou o ex-embaixador na FOX News. Em 2016, quando o seu nome foi falado para a nomeação republicana às presidenciais, já dissera ao The Washington Post que "se na altura soubéssemos o que sabemos hoje claro que faríamos escolhas diferentes, mas continuaria a derrubar Saddam, que era uma ameaça à paz e estabilidade na região".

Com as saídas de Tillerson e de McMaster da administração, dos três homens que eram vistos como os travões de Trump em termos de segurança apenas resta James Mattis, o secretário da Defesa. E não se sabe por quanto tempo. Bolton junta-se agora a Mike Pompeo, o ex-diretor da CIA e novo responsável pela diplomacia americana, numa equipa de falcões. Além de partilharem a opinião sobre o Irão, os dois homens defendem uma linha dura na relação com a Rússia. Bolton considerou por exemplo a alegada ingerência russa nas presidenciais de 2016 como "um verdadeiro ato de guerra" e após o recente envenenamento do ex-espião russo Sergei Skripal no Reino Unido defendeu que o Ocidente devia ter "uma resposta muito forte".