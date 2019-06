Trump e Melania já estão em Londres. Mas a polémica começou antes

Passavam poucos minutos das 9.00 da manhã quando o presidente norte-americano Donald Trump e a sua mulher Melania acenaram à porta do avião, no aeroporto de Stansted, onde foram recebidos pelo ministro britânico dos Negócios Estrangeiros, Jeremy Hunt, e o embaixador americano, Woody Johnson.

Ainda nem tinha aterrado e já Donald Trump estava a arranjar problemas com os ingleses. Num Tweet publicado a bordo do avião Air Force One, minutos antes de chegar a Londres, Trump criticou duramente Sadiq Khan, o presidente da câmara de Londres, pela sua atitude "desagradável" em relação à visita do chefe de Estado norte-americano.

Sadiq Khan tinha afirmado que o Reino Unido não deveria "estender a passadeira vermelha" a Donald Trump. O mayor de Londres também disse publicamente que a primeira-ministra deveria dizer ao presidente que ele "está errado numa série de assuntos", tais como as suas opiniões sobre as mulheres e sobre os imigrantes.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Em resposta, Trump afirmou ainda que Sadiq "tem feito um péssimo trabalho como mayor de Londres". "Ele é um falhado e deveria concentrar-se em combater o crime em Londres em vez de se focar em mim...", escreveu Trump. Além disso, lembrou que os EUA são "de longe o aliado mais importante do Reino Unido".

Um porta-voz de Khan respondeu aos ataques de Trump, dizendo que as mensagens que o presidente partilhou nas redes sociais são "mais sérias do que insultos infantis". E acrescentou: "Sadiq representa os valores progressistas de Londres e do nosso país, avisando que Trump é o exemplo mais notório de uma crescente ameaça de extrema-direita em todo o mundo, que está a pôr em risco os valores básicos que definiram as nossas democracias liberais durante mais de 70 anos".

O chefe da diplomacia britânica, que recebeu Trump na pista, disse que o presidente norte-americano "mencionou algumas das suas posições fortes sobre o mayor de Londres" que foram "consistentes com o que escreveu no Twitter". Hunt revelou que antes lhe disse que o Reino Unido tinha preparado "um grande espetáculo, porque a América é o nosso aliado mais próximo".

Em declarações à Sky News, Hunt lembrou que o problema começou porque Khan e outros membros do Partido Trabalhista "decidiram boicotar esta visita. E acho isso totalmente inapropriado".

Na verdade, a troca de insultos entre Khan e Trump não é de agora. Já em 2016 Donald Trump desafiou Sadiq Khan a fazer um teste de inteligência (QI) depois de o inglês ter dito que as opiniões de Donald Trump sobre o Islão eram de um "ignorante". Entre outras trocas de palavras menos simpáticas.

Visita de três dias com jantares e reuniões

O programa começa com uma cerimónia de boas vindas no Palácio de Buckingham em que estarão presentes a rainha Isabel II, o príncipe Carlos e a mulher, a duquesa da Cornualha, Camilla. A chegada de Trump será assinalada com salvas de canhão em Green Park e na Torre de Londres.

Após um almoço privado no Palácio para Trump e Melania, a rainha vai conduzir o chefe de Estado norte-americano numa visita a uma exposição com peças da coleção real de importância histórica para os EUA. Seguem-se uma visita à Abadia de Westminster, onde o presidente depositará uma coroa de flores no Túmulo do Soldado Desconhecido, chá em Clarence House com o príncipe Carlos e Camilla, e um banquete de Estado à noite no Palácio de Buckingham, oferecido pela rainha.

A filha de Trump, Ivanka, escreveu no Twitter sobre a visita. "Estou desejosa de fazer parte da delegação dos EUA para esta visita comemorativa", indicou.

Na terça-feira, a primeira-ministra britânica, Theresa May, organiza um pequeno-almoço de negócios com empresários dos dois países, após o qual recebe Trump na residência oficial, em Downing Street, para almoço, seguido por uma conferência de imprensa. Trump chega ao Reino Unido num momento delicado para a política britânica, com May a ter anunciado a demissão a partir de dia 7, confessando a sua incapacidade para fazer aprovar no Parlamento o seu acordo para o Brexit.

É neste dia que se espera uma grande manifestação no centro de Londres, onde os organizadores esperam que volte a figurar o chamado "baby blimp", um balão de seis metros que representa Trump de fralda e um telemóvel na mão. À noite, Trump oferece um jantar de agradecimento na residência do Embaixador dos EUA, no qual o príncipe Carlos vai participar em nome da rainha.

Na quarta-feira, Trump, a rainha, o príncipe Carlos e outros chefes de Estado ou de Governo participam num evento comemorativo em Portsmouth, no sul de Inglaterra do 75.º aniversário do desembarque do Dia D das forças aliadas que contribuiu para a derrota da invasão nazi na II Guerra Mundial.

Esta é a segunda visita de Trump a Londres. Esta é uma visita de Estado, tendo a primeira sido uma visita de trabalho em julho do ano passado.

Nas redes sociais oficiais da rainha, o Palácio de Buckingham lembra que a monarca conheceu 12 presidentes norte-americanos, tendo recebido os dois últimos presidentes também em visitas de Estado.