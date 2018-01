Pub

Trump diz que União Europeia trata Estados Unidos de forma "injusta" nas relações comerciais

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, durante uma entrevista ao canal de televisão britânico ITV, transmitida hoje, que a União Europeia trata o seu país de uma forma "muito injusta" nas relações comerciais, ameaçando com represálias.

O Presidente norte-americano salientou a dificuldade que os Estados Unidos têm para escoar seus produtos na União Europeia, enquanto os países europeus conseguem exportar para os Estados Unidos "sem impostos" ou com "muito poucos impostos".

É uma situação muito injusta. Eu já tive problemas com a União Europeia e pode transformar-se em algo muito sério do ponto de vista comercial

Donald Trump tem acusado os países estrangeiros de práticas comerciais desleais, incluindo a China, o maior parceiro comercial dos Estados Unidos.

Questionado sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, Trump garantiu que teria sido "mais firme" do que a primeira-ministra britânica Theresa May nas negociações com Bruxelas.

"Não, eu não teria negociado assim. Eu teria dito que a União Europeia não é tão boa como deveria ser. Eu teria tomado uma posição mais firme na retirada", salientou.