Os comentários de Trump, em tom dia piada, foram emitidos este sábado durante um almoço de doadores republicanos

O Presidente norte-americano, Donald Trump, declarou que acha "ótimo" que o Presidente da China possa manter-se no poder de forma vitalícia e brincou com a hipótese de os Estados Unidos um dia fazerem o mesmo.

Os comentários de Trump foram emitidos este sábado durante um almoço de doadores republicanos na sua propriedade do sul da Florida, e citados pela estação televisiva norte-americana CNN, que deu a notícia com base numa gravação que obteve do discurso - um discurso que, vale a pena salientar, foi feito num tom bem-humorado, com muitas piadas.

O chefe de Estado chinês, Xi Jinping, prepara-se para se manter indefinidamente no poder, quando o parlamento aprovar, na segunda-feira, alterações legislativas nesse sentido, anulando décadas de esforços para impedir o regresso à ditadura. "Ele agora é Presidente vitalício. Presidente vitalício. E é ótimo, acho que isso é ótimo. Talvez tentemos fazer o mesmo um dia destes", brincou.

Para justificar a sua opinião, criticou novamente a sua adversária presidencial democrata Hillary Clinton, repetiu que "o sistema está viciado" e classificou a invasão do Iraque como "a pior decisão alguma vez tomada", referindo-se ao ex-presidente George W. Bush como "outro verdadeiro génio".