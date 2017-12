Pub

Jornalistas questionaram Trump sobre Michael Flynn, o ex-conselheiro do presidente que se declarou culpado de mentir ao FBI

O Presidente dos Estados Unidos reafirmou hoje que não houve conspiração entre a sua equipa de campanha, durante as eleições de 2016, e a Rússia, após o seu ex-conselheiro se ter declarado culpado de dar falsas declarações às autoridades.

"Não houve absolutamente alguma conspiração", respondeu Donald Trump, três vezes, aos jornalistas que o interrogaram sobre a decisão do seu ex-conselheiro para a Segurança Nacional, Michael Flynn, que na sexta-feira se declarou culpado de ter mentido ao FBI.

Esta resposta de Trump é a sua primeira reação à decisão do general reformado Michael Flynn de cooperar com a justiça.

"Não, eu não estou" preocupado, declarou ainda o Presidente norte-americano, quando questionado pelos jornalistas se estava inquieto com o caso.

Donald Trump disse também que estava feliz com a aprovação no Senado da lei da reforma tributária elaborada pelo seu Governo.

Trump falou aos jornalistas quando partia da Casa Branca para Nova Iorque, para um evento de angariação de fundos.

Michael Flynn, que na sexta-feira se declarou culpado de mentir ao FBI sobre contactos com um diplomata russo, admitiu ter procedido mal e disse estar agora a cooperar com as autoridades para corrigir o que fez.

Pela acusação que agora enfrenta, Michael Flynn poderá ser condenado a cinco anos de prisão.

A investigação desenvolvida pelo procurador especial Robert Mueller prende-se com a alegada interferência russa nas eleições presidenciais norte-americanas de 2016 e o possível envolvimento de outros altos funcionários da Administração Trump no caso.

A decisão de Flynn de cooperar com Robert Mueller indica que o general poderá desempenhar um papel no alargamento dos esforços para averiguar o envolvimento de altos funcionários de Trump e talvez do próprio Presidente na interferência da Rússia na campanha presidencial.

Michael Flynn foi investigado em vários casos, incluindo sobre o seu trabalho de 'lobby' em nome da Turquia, mas o facto de ser acusado apenas por fazer declarações falsas já indicava que estava a cooperar com a investigação de Mueller em troca de clemência.