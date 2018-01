Pub

Presidente dos EUA voltou a comentar livro que retrata Casa Branca como caótica e questiona capacidade de Trump para assumir a presidência

O presidente dos EUA descreveu-se este sábado como um "génio muito estável", na sequência da publicação do livro que questiona a capacidade de Trump para desempenhar o cargo na Casa Branca.

"Na verdade, ao longo da minha vida, os meus dois grandes feitos têm sido a estabilidade mental e ser, tipo, muito esperto", escreveu Trump no Twitter. "Fui de empresário muito bem-sucedido a estrela de televisão, a presidente dos EUA (na primeira tentativa). Acho que isso faz com que seja considerado não esperto, mas um génio... e um génio muito estável", acrescentou.

O livro de Michael Wolff, Fire and Fury: Inside the Trump White House - numa tradução literal, "Fogo e Fúria: dentro da Casa Branca de Trump", tornou-se um best-seller instantâneo na sexta-feira. O livro, desvalorizado por Trump, que disse que o texto está cheio de mentiras, retrata uma Casa Branca caótica, um presidente que estava mal preparado para tomar o lugar em 2017 e assessores que troçam das capacidades de Trump.

Michael Wolff, que teve acesso privilegiado à Casa Branca durante o primeiro ano do mandato de Trump, disse numa entrevista à BBC Radio que Trump não era adequado à presidência. O autor do livro disse ainda à NBC News que a equipa do presidente o trata como uma criança. "A descrição que todos deram, que todos têm em comum: todos dizem que ele é como uma criança", frisou. "E o que querem dizer com isso é que ele tem uma necessidade de gratificação imediata. Tudo gira em torno dele".

No livro, Wolff faz uma série de revelações, incluindo que o republicano nunca acreditou que iria ganhar a corrida à presidência.

O livro também abriu um conflito entre Trump e o seu ex-conselheiro, Steven Bannon, devido a acusações que Bannon faz no livro. Entre outras criticas, Bannon descreve uma reunião entre o filho do presidente, Donald Trump Junior, responsáveis da campanha eleitoral do e "um grupo de advogados russos", realizado na Trump Tower em junho de 2016, como "um ato de traição" e "antipatriótica".

Em resposta, Trump disse que o seu chefe de campanha "perdeu o juízo".

Na quinta-feira, Donald Trump tentou parar a publicação do livro através dos seus advogados. A editora, Henry Holt & Co., respondeu antecipando a publicação para sexta-feira, quatro dias antes do planeado.

O livro está neste momento em primeiro lugar na lista de livros mais vendidos na Amazon e esgotou em muitas da livrarias que o puseram à venda.