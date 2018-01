Pub

Presidente dos Estados Unidos chama "obra de ficção" ao livro lançado esta semana sobre a sua administração

O presidente dos EUA rejeitou ontem a acusação feita por Michael Wolff, autor de Fire and Fury: Inside the Trump White House (Fogo e Fúria: Dentro da Casa Branca de Trump), de que era mentalmente incapaz para o cargo, alegando que o seu currículo mostra que ele é um "génio muito estável".

Trump, numa série de tweets publicados ontem de manhã, afirmou que os seus críticos democratas e os media norte-americanos estavam a recuperar o "velho guião de Ronald Reagan e gritando estabilidade mental e inteligência", uma vez que não conseguiram derrubá-lo de outras formas. Reagan, presidente entre 1981 e 1989, foi diagnosticado com Alzheimer em 1994, tendo morrido dez anos depois.

"Na verdade, ao longo da minha vida, os meus dois maiores recursos têm sido a estabilidade mental e ser, tipo, muito inteligente", tweetou Trump. "Eu passei de MUITO bem sucedido empresário a estrela de TV de topo... para presidente dos Estados Unidos (na minha primeira tentativa). Penso que isso qualifica-me não como esperto, mas génio... e um génio muito estável", prosseguiu no Twitter.

Estes tweets foram escritos por Trump a partir de Camp David onde está reunido com os líderes republicanos no Congresso e vários membros da sua administração para discutir a agenda legislativa deste ano.

Fire and Fury, lançado esta semana, retrata Trump como desconcentrado, despreparado e mesquinho enquanto preside a uma Casa Branca caótica. Falando já em Camp David, disse que Wolff é uma "fraude" e o livro "uma completa obra de ficção". "Acho que é uma desgraça", declarou Trump, garantindo nunca ter dado uma entrevista a Michael Wolff e para o livro e culpou o seu antigo conselheiro Steve Bannon por ter aberto as portas da Casa Branca ao jornalista.

Todo o gabinete de Trump, segundo Wolff, se interroga sobre a sua capacidade para governar. "Dizem que ele é como uma criança. O que querem dizer é que ele precisa de ver imediatamente satisfeitos os seus pedidos. Tudo gira em torno dele", afirmou.

No Congresso, o estado psicológico de Trump é cada vez menos um tabu: mais de uma dezena de representantes democratas (e um republicano) consultou em dezembro uma professora de psiquiatria da Universidade de Yale que se interroga publicamente sobre a degradação mental do presidente. Bandy X. Lee considerou que Trump "vai perder o controlo" e que já se estão a ver os sinais.

Trump foi também questionado sobre um artigo do The New York Times que noticia que alguns dos seus assistentes pressionaram o procurador-geral Jeff Sessions para que não se afastasse da investigação sobre a interferência da Rússia nas presidenciais. "Tudo o que fiz foi 100% apropriado", afirmou o Trump. "É isso que eu faço, eu faço as coisas de forma apropriada". E acrescentou: "Para que vocês percebam, não houve conluio, não houve crime".