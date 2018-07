Trump diz que é "muito boa notícia" Coreia do Norte suspender testes nucleares

Para quem quer uma Europa mais integrada (federalista, dir-se-ia há uns anos), o Reino Unido não faz, nem nunca fez, grande falta e, no fundo do seu coração, ainda bem que os britânicos se vão embora. Agora é que vai ser, acham. O problema desta visão é isso tudo. E é que ela não é única na Europa, embora com frequência ache que é a única genuína e legitimamente europeia. E sem os britânicos pode não ter oposição. Ou só ter a dos radicais, à esquerda e à direita.