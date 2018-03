Pub

Presidente dos EUA diz que quer evitar a entrada de "drogas e combatentes inimigos"

Donald Trump assegurou hoje que a construção de um muro na fronteira com o México vai começar "de imediato", após o congresso ter aprovado 1.600 milhões de dólares para a obra.

"Pode fazer-se muito com os 1.600 milhões de dólares concedidos para construir e reparar o muro fronteiriço. É só um montante inicial. O trabalho vai começar de imediato", disse Trump na sua conta oficial no Twitter.

O congresso norte-americano deu luz verde na passada sexta-feira a um projeto orçamental de 1,3 biliões de dólares para o ano fiscal de 2018, que inclui uma verba para iniciar a construção do muro com o México.

A verba está, no entanto, longe dos 25.000 milhões de dólares que o Presidente tinha pedido.

"O resto do dinheiro virá", afirmou Trump, também em mensagem na rede social.

O projeto aprovado estabelece restrições quanto à forma como o dinheiro deve ser gasto, determinando, por exemplo, que dos 1.600 milhões de dólares, 251 milhões devem ser usados para renovar a vedação já existente entre San Diego (Califórnia) e Tijuana (México).

Na mesma mensagem Trump reiterou que a construção do muro tem a ver com a defesa nacional, "com drogas e combatentes inimigos a entrarem" nos Estados Unidos.

Numa deslocação recente à Califórnia, Trump esteve a ver protótipos para a construção do muro fronteiriço, a sua grande promessa eleitoral.