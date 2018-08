Trump diz a Macron que EUA vão sair do acordo nuclear do Irão

Trump anuncia terça-feira se mantém ou não os EUA no acordo nuclear com o Irão

O Presidente dos EUA, Donald Trump, disse ao Presidente francês Emmanuel Macron na terça-feira que os Estados Unidos vão sair do acordo nuclear internacional com o Irão, avançou o The New York Times. O anúncio é esperado para hoje ao final da tarde, em Lisboa.

De acordo com o jornal, que cita uma fonte conhecedora do teor da conversa, os EUA preparam-se assim para restabelecer todas as sanções que haviam renunciado como parte do acordo nuclear, assinado durante a Administração Obama - e também impor sanções económicas adicionais.

Esta decisão era esperada e cumpre uma das promessas feitas durante a campanha de Donald Trump, apesar dos pedidos da França, Alemanha e Reino Unido para que os EUA se mantivessem no acordo.

Os assessores do Presidente também o persuadiram duas vezes no ano passado, sem sucesso.