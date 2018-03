Pub

Presidente norte-americano utiliza a rede social Twitter para revelar imagens e parece querer dar a entender que é o início da construção da prometida barreira

Donald Trump publicou esta quarta-feira no Twitter cinco fotografias de obras num muro de fronteira com o México.

"Grande reunião esta tarde sobre o início do nosso MURO na Fronteira Sul", escreveu Donald Trump no tweet com as imagens.

No entanto, não é claro a que reunião o Presidente se refere, uma vez que os media não tiveram conhecimento de qualquer encontro ao mais alto nível sobre o assunto.

Quanto às imagens, segundo a Fox News, foram tiradas a 15 de março em Calexico, na Califórnia, cerca de 150 km de San Diego.

O muro já existente nesse local está atualmente a ser substituído por uma vedação mais alta e mais sofisticada.

"A barreira nesta zona foi construída nos anos de 1990 com pedaços de metal reciclados e aço. Apesar de se ter demonstrado eficaz para impedir passagem ilegal de pessoas, organizações de contrabandistas danificaram e irromperam esta versão antiquada do muro várias centenas de vezes nos últimos dois anos, o que resultou em elevados custos em reparações", lê-se num comunicado do Serviço de Fronteiras citado pelo referido canal de televisão.

O muro junto a toda a fronteira com o México prometido por Donald Trump continua sem financiamento orçamentado, tendo o Presidente recentemente alvitrado a possibilidade de ser pago com dotações das Forças Armadas.