Pub

"As especulações da comunicação social segundo as quais eu despedi Rex Tillerson ou de que ele irá embora em breve são fake news (notícias falsas)", tweetou

O Presidente norte-americano, Donald Trump, pôs esta sexta-feira fim a rumores sobre a saída iminente do seu secretário de Estado, Rex Tillerson, expressando-lhe apoio um dia depois de ter manifestado dúvidas sobre o seu futuro no Governo.

"As especulações da comunicação social segundo as quais eu despedi Rex Tillerson ou de que ele irá embora em breve são FAKE NEWS (notícias falsas)!", escreveu Trump na sua conta da rede social Twitter, utilizando mais uma vez a expressão "fake news" para caracterizar a informação produzida pela maior parte da imprensa norte-americana.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

"Ele não está de saída", acrescentou, publicando na rede social Instagram uma foto da posse do chefe da diplomacia norte-americana, no início de fevereiro deste ano.

Trump e Tillerson almoçaram hoje juntos na Casa Branca, na companhia do secretário da Defesa, Jim Mattis.

Mas embora lhe tenha reiterado o seu apoio, o Presidente aproveitou para sublinhar a existência de divergências entre ambos e reafirmar a sua superioridade hierárquica.

"Apesar dos desacordos em algumas questões (sou eu que tenho a última palavra), nós trabalhamos bem juntos e a América é altamente respeitada outra vez", comentou, ainda no Twitter.

O diário The New York Times noticiou na quinta-feira de manhã que a Casa Branca estava a trabalhar numa remodelação para substituir Rex Tillerson pelo diretor da CIA, Mike Pompeo, "nas próximas semanas".

Donald Trump e a presidência deixaram em seguida pairar as dúvidas sobre as suas intenções, sem desmentir formalmente uma tal hipótese.

"Não há nada para anunciar, neste momento", comentou na quinta-feira a Casa Branca, enquanto o departamento de Estado frisava: "O secretário gosta do seu trabalho, mas mantém-se à disposição do Presidente".

Vários meios de comunicação social norte-americanos, entre os quais a estação televisiva CNN, afirmaram que as fugas de informação iniciais tinham, na prática, como objetivo humilhar Rex Tillerson para o levar a demitir-se.

Hoje de manhã, inquirido sobre o assunto, o secretário de Estado limitou-se a responder: "Isso é ridículo".

As relações entre Tillerson, antigo presidente do conselho de administração da gigante petrolífera ExxonMobil, estreante na política, e Trump são notoriamente difíceis: os dois tiveram divergências públicas sobre diversos 'dossiers', das alterações climáticas ao Irão, passando pela Coreia do Norte e pela crise do Golfo, e o Presidente criticou por vezes abertamente o seu ministro.

Os rumores sobre uma saída em breve do chefe da diplomacia circulavam em Washington desde o verão e foram relançados em outubro, quando o canal de televisão NBC News noticiou que o secretário de Estado tinha chamado "estúpido" ao Presidente, o que obrigou Rex Tillerson a reiterar publicamente a sua lealdade ao ocupante da Casa Branca.