Trump defende descida das taxas de juro norte-americanas para zero

O Presidente dos EUA, Donald Trump, disse esta quarta-feira que as taxas de juro deviam ser reduzidas para zero e culpou os responsáveis do banco central norte-americano por não ajudarem a economia, chamando-os de "estúpidos".

Donald Trump usou a sua conta pessoal na rede social Twitter para voltar a criticar a ação da Reserva Federal norte-americana, acusando-a de "não permitir fazer o que outros países já estão a fazer", referindo-se a uma taxa de juro de zero por cento ou até abaixo desse valor. "(Estamos a perder) uma oportunidade única na vida, por causa dos estúpidos", escreveu Trump, naquela que foi a mais violenta crítica ao banco central dos EUA, apelidando o seu diretor, Jerome Powell, de "ingénuo".

O Presidente Trump disse ainda que os EUA deviam "começar a refinanciar a dívida", dizendo que esta seria uma boa ocasião por o país estar "sem inflação".

Por várias vezes, ao longo dos últimos meses, Trump tem criticado a Reserva Federal, acusando-a de fragilizar a posição dos EUA perante os seus parceiros comerciais, em particular a China, com quem tem disputado uma longa "guerra comercial", ao não imitar uma tendência global de baixar as taxas de juro.