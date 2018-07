Trump dá sete anos de vida ao The Washington Post e ao The New York Times

The New York Times

Donald Trump recorreu novamente à sua rede social preferida, o Twitter, para atacar órgãos de comunicação social. O TheWashington Post e o The New York Times, dois dos alvos preferidos, voltam a ser criticados, com o presidente dos Estados Unidos da América a dizer que os dois diários citam constantemente fontes anónimas "que não existem" e que dentro de sete anos já não vão existir.

O presidente dos Estados Unidos aproveitou as notícias que dão conta da "limpeza" que o Twitter está a fazer entre os seus utilizadores para criticar a imprensa. Nos meses de maio e junho, o Twitter suspendeu mais de 70 milhões de contas falsas, isto é, mais de 1 milhão por dia. A notícia foi avançada na sexta-feira... pelo TheWashington Post. A rede social quer melhorar os conteúdos e eliminar as contas que apenas difundem propaganda, muitas vezes com factos falsos.

O número de 70 milhões é, contudo, visto com surpresa por alguns analistas. "É difícil acreditar que 70 milhões de contas tenham sido afetadas quando o Twitter tem cerca de 336 milhões de contas ativas mensalmente", disse Michael Pachter, da Wedbush Securities, citado pela Reuters. Pachter considera que muitas destas contas deviam estar "adormecidas" e, por isso, não vê grande impacto no tráfego no Twitter. Contudo, o Post escreveu que a suspensão de contas está a ter efeito assinalável, colocando em risco o crescimento da rede social.

Trump pega neste facto de suspensão de contas, como se lê na mensagem em causa, para sugerir que sejam incluídas as contas dos dois diários norte-americanos. "Constantemente citam fontes anónimas que, na minha opinião, não existem", escreveu Trump. E foi mais longe ao acrescentar que dentro de sete anos ambos os jornais estarão fora do mercado em sete anos.

É mais um capítulo da guerra de palavras que o inquilino da Casa Branca tem travado com a imprensa norte-americana, o que tem gerado muitas críticas por criar um clima de hostilidade com os jornalistas. No caso do The Washignton Post, Trump inclui mesmo o nome da Amazon, por Jeff Bezos, criador desta multinacional, ser também o proprietário do jornal, através da Nash Holdings, criada em 2013 para comprar o Post.