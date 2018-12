Trump culpa democratas pela morte das duas crianças imigrantes

Trump cancela planos de Ano Novo devido ao "shutdown" do governo

O presidente dos EUA voltou a usar o Twitter para disparar mensagens contra a oposição numa altura em que paralisou a Administração ao exigir dotação orçamental para a expansão do muro na fronteira com o México. Desta vez responsabilizou os democratas pela morte das crianças sob custódia dos guardas fronteiriços.

"Qualquer morte de crianças ou outros na fronteira é estritamente culpa dos democratas e das suas patéticas políticas de imigração que permitem que as pessoas façam uma longa caminhada pensando que podem entrar no nosso país ilegalmente. Não podem. Se tivéssemos um muro, eles nem sequer tentariam", escreveu Trump no Twitter.

O presidente atirou ainda a responsabilidade da morte de Jakelin Caal para o seu pai, ao escrever que este não lhe dava água "há dias".

Mais uma afirmação controversa, no mínimo. A família de Jakelin, através dos seus advogados em El Paso, emitiu um comunicado no qual garantiu que a criança "não sofreu falta de água ou de comida antes de se aproximar da fronteira".

Esta foi a primeira reação de Trump à morte de duas crianças guatemaltecas, de sete e oito anos, que cruzaram a fronteira com os respetivos pais e que foram detidos pelas autoridades dos EUA.

Antes, Trump já tinha usado o Twitter para tentar pressionar os democratas para acabar com o shutdown.

"Eu estou na Casa Branca à espera que os democratas venham cá e façam um acordo sobre segurança na fronteira", escreveu Trump.

A secretária de Segurança Interna Kirstjen Nielsen deslocou-se a Yuma, no Arizona, para acompanhar as operações policiais na fronteira. Na semana passada, Nielsen disse que os EUA vão tomar medidas de proteção "extraordinárias" para lidar com uma onda de crianças imigrantes sob custódia.

Felipe Gomez, de oito anos, morreu sob custódia dos EUA no dia de Natal, após ter viajado com o seu pai, Agustin Gomez, da Guatemala. Faleceu no mesmo dia em que Jakelin Caal foi enterrada na sua aldeia natal, após a repatriação de seu corpo.

À Time, a presidente da Academia Americana de Pediatras, Colleen Kract, disse que os colegas que visitaram as instalações onde as crianças estão detidas ficaram chocados com as condições.

Nos últimos dois meses, agentes da guarda da fronteira dos EUA prenderam 139.817 pessoas na fronteira sudoeste, em comparação com 74.946 durante o mesmo período do ano anterior.