Trump culpa as lâmpadas por parecer sempre cor de laranja

"O que é que se passa com as lâmpadas? As que somos forçados a usar, em primeiro lugar, e para mim o mais importante, a luz não é boa. Eu pareço sempre cor de laranja", disse o presidente norte-americano, Donald Trump, diante dos risos dos congressistas republicanos, que participavam num jantar em Baltimore.

No jantar e ao longo de mais de uma hora, Trump terá criticado vários temas ambientais, entre os quais as lâmpadas economizadoras, mais eficientes no consumo de energia. Alega que estas são "muito mais caras que as velhas lâmpadas incandescentes que trabalhavam muito bem" e reiterou que a sua luz "não é boa".

O presidente é muitas vezes alvo de piada, por parte dos críticos, por causa do tom da sua pele e do cabelo. No jantar, disse que as lâmpadas não o afetam só a ele e disse aos congressistas que eles também parecem cor de laranja debaixo das mesmas luzes.

E não foi a primeira vez que criticou as luzes. Num evento na Carolina do Norte, disse à multidão: "Não sou vaidoso... Mas pareço melhor sob uma luz incandescente do que estas luzes malucas que estão a brilhar sobre mim", disse em Fayetteville, segundo a NBC News.

A Administração Trump recuou numa série de exigências referentes a luzes mais eficientes que tinham sido aprovadas pelos governos de Barack Obama e George W. Bush. Uma delas vai permitir o fabrico de lâmpadas que exigem mais poder para acenderem, que os críticos dizem que vai acelerar o consumo de energia.

O Departamento da Energia diz que as regras não vão impedir os consumidores de comprar as lâmpadas que quiserem, dizendo que o mercado fez a transição para as LEDs apesar das regras federais. "Os consumidores estão a tirar proveito das poupanças energéticas que as LEDs trazem", indicou.