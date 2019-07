Irão deteve espiões da CIA? Trump diz que é "totalmente falso"

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considerou hoje "totalmente falsas" as alegações de Teerão de que uma rede de espiões iranianos da CIA foi desmantelada.

"Os relatos de que o Irão deteve espiões da CIA são totalmente falsos. Zero de verdade", escreveu Trump na sua conta da rede social Twitter.

"Apenas mais mentiras e propaganda (como o 'drone' que foi abatido) lançadas por um regime religioso que falha miseravelmente e não sabe o que fazer", referiu o Presidente dos EUA, acrescentando que a economia do Irão "está morta e vai piorar".

As autoridades de Teerão anunciaram hoje que o Irão deteve 17 cidadãos iranianos alegadamente recrutados pelos serviços de informações dos Estados Unidos e alguns dos detidos já foram condenados à morte.

Em conferência de imprensa, em Teerão, um oficial dos serviços secretos do Irão disse que os 17 detidos tinham como missão obter informações sobre o programa nuclear e bases militares iranianas.

O mesmo responsável acrescentou que, na sequência das acusações, "muitos" já foram condenados à pena capital.

Os 17 iranianos foram detidos entre março de 2018 e março de 2018 no âmbito de uma operação de desmantelamento de "uma rede de espiões".

De acordo com o mesmo responsável, algumas detenções tiveram lugar em bases militares e centrais nucleares, mas os suspeitos "não conseguiram levar a cabo as operações de sabotagem".

O oficial não se identificou, mas adiantou que ocupa o cargo de diretor do departamento de contraespionagem do governo do Irão.

O anúncio de Teerão ocorre numa altura em que se agravam as tensões na região, com o arresto de um petroleiro de pavilhão britânico pela Marinha do Irão no Estreito de Ormuz.