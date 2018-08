Trump cancela visita de Pompeo à Coreia do Norte

A viagem do secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, à Coreia do Norte estava prevista realizar-se na próxima semana, mas o presidente dos EUA cancelou-a. Donald Trump justifica a decisão por considerar que "não há progressos suficientes" em relação à desnuclearização da península coreana.

No Twitter, o presidente dos EUA atribui culpas à China, que, afirma, não está a ajudar no processo. Na rede social, Trump não descarta a ida de Pompeo à Coreia do Norte "num futuro próximo", o que deverá acontecer após a resolução das relações comerciais com a China. "Entretanto, gostaria de enviar colorosos cumprimentos ao líder Kim. Espero vê-lo em breve", escreveu no Twitter.

A decisão de Donald Trump acontece um dia depois de Pompeo anunciar a sua viagem até à Coreia do Norte. Na altura, aos jornalistas, o secretário de Estado anunciou a nomeação de um enviado especial para Pyongyang, Stephen Biegun, que o iria acompanhar na viagem. "O Steve vai liderar a política dos Estados Unidos em relação à Coreia do Norte e os nossos esforços para atingir o objetivo do presidente [Donald] Trump, a desnuclearização definitiva e completamente verificada da Coreia do Norte", afirmou Pompeo.