Trump cancela reunião secreta com talibãs e líderes afegãos

O que surpreende ao contemplar as pinturas rupestres de Altamira é o imediato elo de proximidade que se estabelece entre o observador atual e os seus criadores, que nelas sobrevivem, passados tantos milénios. As pinturas transportam-nos para o mundo desaparecido da última idade do gelo, para jogos de vida e morte entre grandes herbívoros e ágeis caçadores. Nas longas noites de inverno em cavernas, com 4º C ou 5º C de temperatura média abaixo da atual, junto a fogueiras que não era conveniente deixar extinguir, esses artistas anónimos perpetuaram nas paredes a sua cosmovisão. Mais do que pintura decorativa, esses são testemunhos pungentes - já burilados da emoção bruta pela mediação da representação - do milagre da existência.