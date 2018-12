Trump cancela planos de Ano Novo devido a paralisação parcial do governo

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cancelou os seus planos para celebrar o Ano Novo e vai permanecer em Washington, enquanto se negoceia o fim da paralisação parcial (designada "shutdown") do governo federal, anunciaram fontes da Casa Branca.

O chefe interino da Casa Branca, Mick Mulvaney, disse que Trump vai continuar a trabalhar com os congressistas para um acordo que permita o retomar da atividade da Administração, salientando que o Presidente norte-americano já tinha cancelado os planos no Natal e que vai fazer o mesmo no Ano Novo.

As negociações entre democratas e republicanos para acabar com a paralisação parcial do governo federal dos Estados Unidos fracassaram na quinta-feira e deverão continuar na próxima semana. O Presidente norte-americano, Donald Trump, recusa aprovar um projeto de orçamento preparado pelo Congresso se não integrar o financiamento de um muro na fronteira com o México, no valor de cinco mil milhões de dólares.

A oposição democrata, que recusa votar este artigo do projeto, propõe alocar 1,3 mil milhões de dólares para melhorar o sistema de vigilância na fronteira. Sem orçamento, muitos ministérios e agências governamentais fecharam as portas no sábado de manhã, deixando cerca de 800 mil funcionários em licença sem vencimento ou, em serviços considerados essenciais, forçados a trabalhar sem remuneração em pleno período de festas.

Na sexta-feira, Donald Trump ameaçou fechar a fronteira com o México se os democratas não incluírem no orçamento o financiamento do muro para separar os dois países.

"Seremos obrigados a fechar completamente a fronteira sul se os democratas obstrucionistas não nos derem o dinheiro para terminar o muro e também para mudar as nossas ridículas leis migratórias", escreveu Donald Trump na sua conta no Twitter.

O chefe de Estado acrescentou considerar que o encerramento da fronteira uma "operação rentável", argumentando que "os Estados Unidos perdem tanto dinheiro com o comércio com o México sob o NAFTA [Tratado Norte-Americano do Comércio], mais de 75 mil milhões de por ano (sem incluir o dinheiro da droga que seria muitas vezes este montante)".