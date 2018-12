Trump atira auscultador de tradução ao chão em reunião do G20

Apelos à cooperação (e um sismo) no pontapé de saída da cimeira do G20

O presidente dos EUA, Donald Trump, não terá gostado do sistema de tradução simultânea usado no encontro com o presidente da Argentina, esta sexta-feira, e atirou o auscultador ao chão assim que Mauricio Macri acabou o discurso. "Acho que o entendo melhor no seu idioma do que através da tradução", afirmou.

(ver a partir do minuto 6.30)

O presidente dos EUA agradeceu a Macri a calorosa receção, acrescentando que os dois são "amigos há muito tempo" e que se conhecem bem. Donald Trump adiantou ter tido negócios com o pai do presidente da Argentino, um "grande amigo".

O presidente da Argentina inaugurou esta sexta-feira a cimeira do G20, que reune em Buenos Aires as principais economias do mundo, apelando aos líderes dos países presentes para apoiarem a cooperação internacional e o multilateralismo.