Presidente dos EUA não gostou das críticas da primeira-ministra britânica após ter partilhado vídeos antimuçulmanos

Theresa May criticou ontem o presidente norte-americano por este ter partilhado no Twitter vídeos antimuçulmanos que tinham sido publicados inicialmente por uma responsável política britânica de extrema-direita. Donald Trump não gostou e atacou, em poucas mas duras palavras, a primeira-ministra britânica.

"Não se foque em mim. Foque-se no destrutivo terrorismo islâmico radical que está a acontecer no Reino Unido. Nós estamos bem", escreveu Donald Trump no Twitter.

Theresa May criticara, por intermédio do seu porta-voz, o facto de Trump ter partilhado três vídeos inicialmente publicados por Jayda Fransen, vice-presidente da organização de extrema-direita e ultranacionalista Britain First, que mostram situações de vandalismo e atos de violência cometidos por pessoas que são apresentadas como muçulmanas. "É errado que o presidente tenha feito isso", afirmou.

Desde que Trump é presidente, Theresa May tentou estabelecer com ele boas relações. Foi a primeira chefe de governo a visitar os Estados Unidos depois de este ter tomado posse e convidou-o a visitar o Reino Unido, suscitando muitas críticas daqueles que se opõem às políticas do republicano.