Pub

Presidente dos EUA quer reforçar a segurança da fronteira com o México para evitar entrada de imigrantes

O Presidente dos EUA, Donald Trump, vai assinar esta quarta-feira uma ordem para que os departamentos da Defesa e Segurança trabalhem com os governadores dos Estados sobre o envio "imediato" da Guarda Nacional para a fronteira com o México.

"É tempo de atuar", considerou a secretária de Segurança nacional, Kristjen Nielsen, ao anunciar na Casa Branca que Trump prevê assinar hoje essa declaração.

Na terça-feira, Trump já tinha anunciado a intenção em destacar forças militarizadas para garantir a segurança da fronteira com o México, até o prometido muro ser construído, considerando que tal é "um grande passo".

Ontem, Trump já tinha anunciado no Twitter que ia reforçar a segurança da fronteira sul. Em causa está também a chegada de um grupo de hondurenho que anunciaram que iam pedir asilo aos EUA e que se encontram no México.

"Nós vamos proteger a nossa fronteira com o nosso exército", declarou na ocasião durante um encontro com dirigentes dos países bálticos, cultivando a sua imagem de firmeza em relação à imigração com uma nova crítica ao seu antecessor, Barack Obama, "que fez mudanças que pura e simplesmente levaram a uma ausência de fronteira".

"Vamos fazer as coisas militarmente até podermos ter um muro e segurança em condições", frisou, acrescentando que já falou com o secretário da Defesa, Jim Mattis, sobre a ideia.

Trump assinou no mês passado uma lei orçamental atribuindo à construção do muro muito menos dinheiro do pretendido pelo chefe da Casa Branca.