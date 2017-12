Pub

Senado, de maioria republicana, aprova corte de impostos para os mais ricos e défice pode vir a agravar-se em um bilião de dólares

Donald Trump cantou vitória depois de ter visto o Senado, que é de maioria republicana, aprovar aquela que é a maior reforma fiscal nos EUA em 30 anos. E uma das suas mais importantes promessas de campanha antes de conseguir chegar à Casa Branca. Eleito há um ano para presidente, Trump e os republicanos sofreram várias derrotas ao não conseguirem acabar com o chamado Obamacare ou impor a proibição de viajar para certos grupos de pessoas (medida conhecida como travel ban).

“Uma tremenda reforma fiscal, que vai deixar as pessoas muito felizes”, disse, em Washington, o presidente norte-americano, antes de partir para Nova Iorque. Trump comentou também o caso Michael Flynn, o seu ex-conselheiro para a Segurança Nacional, que na sexta-feira se declarou culpado de ter mentido ao FBI. “Não houve conspiração alguma” entre a sua equipa de campanha e a Rússia durante as eleições de 2016. A acusação de Flynn fez cair Wall Street. O presidente espera que a reforma fiscal tenha efeito contrário.

A proposta de lei aprovada, com 500 páginas e alterações polémicas introduzidas à mão e à última hora para satisfazer e acomodar as exigências de alguns senadores, foi aprovada na madrugada de ontem com 51 votos a favor e 49 contra. Apenas um senador republicano votou contra : Bob Corker, senador pelo Tennessee.

A primeira reação de Trump surgiu, como sempre, no Twitter: “Estamos mais perto de conseguir cortes de impostos MASSIVOS para todas as famílias trabalhadoras de toda a América. Obrigado ao senador da maioria Mitch McConnell e ao senador Orrin Hatch por terem conduzido a nossa proposta pelo Senado. Estou ansioso por assinar a lei final antes do Natal!” À saída da sala de reuniões, McConnell declarou aos jornalistas que este era “um grande dia para os EUA. Temos a oportunidade de tornar a América mais competitiva, manter empregos que estavam a ir para fora e proporcionar um alívio significativo à classe média”.

Este foi o mesmo McConnell que, em 2009, em plena crise, esteve contra um pacote de estímulo no valor de 787 mil milhões de dólares por considerar que isso poderia aumentar o valor da dívida, lembrava ontem o jornal americano New York Times. Agora, segundo especialistas, esta reforma pode fazer crescer o défice em um bilião de dólares em dez anos. Entre as medidas contidas na proposta de lei, que ainda tem que ser objeto de conciliação com a câmara dos Representantes antes de ser assinada pelo presidente dos EUA, estão a redução do IRC de 35% para 20%, a isenção quase total de impostos para os lucros obtidos no estrangeiro para empresas com sede fiscal nos Estados Unidos ou até mesmo a extinção da taxa de transferência de heranças.

Os democratas ficaram descontentes com a forma como tudo se passou no Senado. “Os republicanos conseguiram transformar uma lei má em algo ainda pior. As alterações de última hora vão permitir guardar ainda mais dinheiro no bolso dos milionários e das grandes empresas”, disse o líder democrata no Senado Chuck Schumer, citado pela Reuters.